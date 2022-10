Šolc: Popunjenost nemačkih skladišta gasa 95 odsto

BERLIN – Nemački kancelar Olaf Šolc istakao je danas da će Nemačka bezbedno proći kroz predstojeću zimu ako građani, kompanije i političari nastave da se prilagođavaju promenjenoj situaciji usled rata u Ukrajini.

Šolc je, u obraćanju na „Samitu mašinske industrije“, kazao da je popunjenost nemačkih skladišta gasa 95 odsto, čime je postignut zadati cilj.

On je istakao da je rat u Ukrajini pokazao da se posledice ne osećaju samo u toj zemlji, već globalno.

“Meni je bilo jasno od početka da će Vladimir Putin koristiti sve mogućnosti za delovanje. On je koristio glad kao oružje. Dugo je trajalo dok nismo obnovili izvoz žitarica iz Ukrajine. Videli smo kolika je ovisnost od žitarica i đubriva. Takođe, Putin koristi i energente kao oružje. Oduvek sam bio siguran da će to učiniti. Zato sam još u decembru postavio pitanje šta ako Rusija obustavi isporuku gasa”, preneo je Šolc.

Rekao je da je tada video da odgovora nema, jer nema planova, niti analiza.

„Onda smo iskoristili vreme i blagovremeno počeli da razmišljamo kako da se pripremimo za takvu situaciju. Kada je rat počeo održao sam govor u kojem sam mogao da iznesem sve šta ćemo da uradimo. Među merama je izgradnja infrastrukture da možemo uvoziti gas iz drugih izvora. Po prvi put, na primer, sada uvozimo i gas iz Francuske”, rekao je on.

Šolc je ukazao da Nemačka gradi nove potencijale za uvoz gasa u više svojih luka, i da će prvi kapaciteti početi da se koriste krajem godine.

On je istakao da su preduzete mere doprinele i da popunjenost skladišta gasa bude sada na 95 odsto.

„A skladišta su bila prazna. Ruski vlasnici skladišta trudili su se da isporučuju gas Poljskoj, ne iz Rusije, već iz skladišta kod nas“, objasnio je Šolc.

Ukazao je da je odlučeno da se produži rad elektrana na ugalj, i najavio ponovo pokretanje pet takvih elektrana.

Navodi i da su izmenjeni zakoni kako bi se kompanijama omogućilo da promene na lak način energent za proizvodnju, a produžen je i rad nuklearki.

„Sve te mere su doprinele ne da nemamo probleme, ali da možemo da se nadamo da ćemo bezbedno proći kroz zimu“, podvukao je Šolc.

Rekao je da je važno pronaći nove izvore gasa, te da je Nemačka spreman na sklapanje novih i dugoročnih sporazuma, da je to učinila već sa SAD i da pregovara sa drugim zemljama.

Međutim, istakao je da je prioritet da na tržištu gasa u svetu bude dovoljno gasa, kako bi se smanjila njegova cena, jer je ona previsoka.

„Prioritet je da se cene fosilnih energenata smanje, da se vrate na podnošljiv nivo. To je politika koju treba voditi u Nemačkoj i Evropi. Nemoguće je to postići jednostranim delovanjem, kako Nemačke, tako i Evrope, već je potrebno se organizovati globalno. Zato će to biti tema na svim budućim međunarodnim sastancima. Potreban nam je proces kojim bi smanjili cenu, koordinisanom globalnom politikom. To je i bila osnovna ideja G7“, ukazao je on.

Šolc je opravdao i mere koje je nemačka vlada donela za ograničenje cene gasa i struje za potrošače, dodajući i da je potrebno smanjenje potrošnje.

Istakao je da se, pored svega, ne sme izgubiti iz vida cilj, a to je izlazak iz fosilnih energenata i ovisnosti od drugih.

Zbog toga, kaže, je potrebno podsticati izvore obnovljivih energija, pa će ove godine biti uklonjene, najavio je, sve “kočnice” koje ometaju proširenje tih izvora.

(Tanjug)

