Srbija je već postigla rodnu ravnopravnost u IKT sektoru

BEOGRAD – Srbija će ove godine ostvariti više od milijardu evra suficita od izvoza usluga u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija (IKT), što je veći suficit od bilo koje druge industrije, i u toj oblasti već smo postigli rodnu ravnoporavnost, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić.

Na otvaranju konferencije „Women in teć“, održanoj u organizaciji kompanije Huavej i AFA zajednice, Brnabić je rekla da smo zajedno došli do toga da je IKT najjača industrija u Srbiji, a tek smo na početku i tek smo stvorili bazu za dalji rast.

Kako je navela, suficit u IKT industriji ove godine biće preko milijardu evra, u prehrambenoj industriji za sedam mesec 388 miliona evra, u autoindustriji 414 miliona evra, u poljoprivredi 430 miliona evra.

„Dakle, IKT je zaista nosilac razvoja ekonomskog rasta Srbije i dodate vrednosti koja se stvara ovde“, naglasila je premijerka Brnabić.

Dodala je da je Vlada Srbije još 2016. godine shvatila da je Srbija konkurentna na IKT tržištu i da je zbog toga neprestano podržavala razvoj informacionih tehnologija.

„To je sektor koji će nam pomoći da pre svega mladi ljudi ostaju u Srbiji, da odve vide razvoju svojih karijera i stvaraju porodice, ali je takođe i sektor koji će nam pomoći da se mladi ljudi koji su otišli iz Srbije u potrazi za boljim prilikama za svoj profesionalni razvoj vraćaju u Srbiju i da stranci doklaze u našu Srbiju kako bi ovde radili i stvarali dodatu vrednost“, izjavila je premijerka.

Navela je da je u poslednjih šest godina rada na razvoju IKT-a, Huavej bio partner zahvaljujućji kome su uvedeni informatika u osnovne škole, povećan broj IT odeljenja u srednjim školama, prošireni kapaciteti tehničkih fakulteta, osnovan centar za inovaciju i digitalizaciju kao i DATA centar u Kragujevcu.

„Zajednoi smo došli do toga da danas u odnosu na 2016. godinu IKT sektor postao najjača indsutrija u Srbiji, a tek smo na početku i tek smo stvorili bazu za daljui rast. Neverovatno je, ali samo u julu ove godine izvoz tog sektora dostigao je 171 milion evra. To je 56 odsto iznad jula 2020. godine i 35 odsto iznad jula 2019, i ujedno to je rekordni mesec za izvoz IKT-a istorijski posmatrano“, naglasila je Brnabićeva.

Navela je da je broj zaposlenih u IKT industriji za pet godina poraštao preko 50 odsto, sa 55.072 u drugom kvartalu 2016. godine na 81.663 zaposlena u drugom kvartalu ove godine.

„Prosečna zarada u IKT sektoru je danas skoro tri puta veća od prosečne zarade u Srbiji i iznosi 175.000 dinara neto“, izjavila je premijerka.

Naglasila je da je za rast tog sektora neohodan veći broj stručnjaka, a da devojčice igraju izuzetnuo važnu uklogu.

„Ukoliko bimo uspeli da ih zainteresujemo za posao i UKT sektoru toi će nam omogzućiti mnogo veći rast. Podaci koje danas imamo su ohrabrujući. Mi trenutno u Kancelariji za IT i eUpravu imamo 65 odsto žena. Na takmičenju u programiranju osnovnih škola čak 64 odsto pobedničkih timova su bile devojčice“, rekla je premijerka Brnaboć.

Dodala je da je značajno porastao i broj nezaposlenih žena koje pohađaju kurseve prekvalifikacije za ovu oblast.

„Posebno mi je dartgo što je Srbija jedan pod lidera po učešću žena u IKT sektoru. Ja zahvaljujem Huaveju na svemu šot smo zajedno uradili i s nestrpljenjem očekujem da uradimo sve o čemu smo pričali na sastanku pred ovu konferenciju“, navela je premijerka.

Istakla je da će Vlada Srbije dodatno ulagati novac, energiju i ideje u ovaj sektor, kako bi se Srbija etablirala kao jedan od lidera u Evropi.

„Mislim da su mogućnosti za to ogromne i da Srbije Evropi može da ponudi kreativnost, inovacije, zanje, tehnologije, a uz svesnu podršku Vlade Srbije. Verujem da je uz sve što smo radili poroteklih pet godina budućnost zaista svetal i da će se rodna ravnopravnost, koju smo već uspeli da postignemo u IKT sektoru, ne samo održati, već da će žene činiti većinu i da ćemo u budućnosti možda govoriti o tome kako možemo da pomognemo muškarcima da imaju vodeću ulogu u tom sektoru, ali je to problem koji ćemo tek rešavati, jer smo ovaj već rešili“, naglasila je premijerka

Ambasadorka NR Kine u Srbiji Čen Bo izjavila je da kao devojčica čitala proročanstvo koje je najavljivalo da će se za 30 godina više koristiti inteligencija i prsti i da će tada žene igrati vodeću ulogu u društvu.

Dodala je da nije sigurna da li je to vreme već nastupilo, ali je primetila da žene igraju sve važniju ulogu, navodeći svoj i primer premijerke Brnaboć.

„Udeo žena u oblasti nauke i tehnologije poslednjih godina je oko 40 odsto, ukupono 36 miliona. Prvi dobitnih nobelove nagrade za medicinu u Kini i glavni dizajner kineskog svemirskog programa su žene, a dve žene su igrale važnu ulogu u razvoju vakcina protiv kovida 19“, rekla je ambasadorka Čen Bo.

Istakla je da Kina visoko ceni napore koje Vlada Srbije cini za podsticanje razvoja žena i nada se da će u toj oblasti dve države još više sarađivati.

Direktorka za odnose sa javnošću kompanije Huavej za Mađarsku i zapadni Balkan Marijana Geče, pozvala je talentovane žene da to ne kriju, već iskoriste prilike koje im se pružaju.

Naglasila je da ta kompanija inspiriše nove generacije žena da se uključe, jer se digitalizacija ne može širiti uz rodnu diskriminaciju.

„U Evropi svega 18 odsto žena radi u IKT sektoru, a od ukupnog broja učenika koji pohađaju predmete iz ove oblasti samo 17 procenata čine devojčice. Uloga uspešnih žena koje rade u ovoj delatnosti od presudnog je značaja za opredeljenje ostalih žena da se posvete poslovima u sferi digitalnih tehnologija“, naglasila je Geče.

Organizatori su istakli da je konferencija „Women in teć“ posvećena ekonomskom jačanju žena i njihovom aktivnom uključivanju u kreiranje digitalne budućnosti jednakih mogućnosti.

