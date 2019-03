Srbija na prekretnici razvoja infrastrukture, pocinje novi ci

KOPAONIK – Kopaonik biznis forum nastavljen je danas plenarnom sesijom „Uticaj razvoja infrastrukture, inovacija i aktivne politike zapošljavanja na rast“, a potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je izjavila da će 2019. godina biti prekretnica za razvoj infrastrukture u zemlji i najavila početak novog investicionog ciklusa vrednog pet milijardi evra.

„Dođe momenat kada shvatite da više nema povratka na staro i mi smo u razvoju infrastrukture upravo tu. Više neće biti povratka na nerazvijenu železnicu, nereformisana železnička preduzeća ili Puteve Srbije koji rade na osnovu ugovore od pre 30 godina“, poručila je Mihajlović.

Takođe, naglasila je da nema više povratka na nestabilnost u budžetu, pa da imate problem da započnete velike infrastrukturne projekte.

Najavila je da ove godine počinje ulaganje pet milijardi evra u izgradnju autoputeva, novih koridora koji će povezati Srbiju sa regionom, zatim u železnicu, nove i brze pruge, vodni saobraćaj i dalje razvijanje vazdušnog saobraćaja.

Od novih autoputeva, Mihajlović je istakla da će početi gradnja autoputa „Mira“ od Niša do Merdara, zatim Moravskog koridora odnosno autoputa Pojate – Preljina i da će se graditi autoput koji će povezati Srbiju i BiH.

Istakla je da je izgrađeno 300 km atuoputeva u prethodnih nekoliko godina i da nije bilo jednostavno uhvatiti se u koštac sa svim tim projetima pošto je bilo raznih problema.

„Često se čuje se da privredni rast može da bude i mnogo viši, ali mi belezizmo 58 miliona automobila na Koridoru 10 u 2018“.

Ona je navela da je 2012. Koridorom 10 u Srbiji prošlo 32 miliona automobila, dok se već 2025. očekuje 110 miliona automobila na Koridoru 10.

Mihajlović je podsetila da se radi i na izgradnji Koridora 11.

Govoreći o ulaganjima u vazdušni saobraćaj, rekla je da će ove godine aerodrom Nikola Tesla imati više od šest miliona putnika,da će aerodrom Niš imati rast od najmanje 10 odsto odnosno da će imati između 380.000 i 400.000 putnika.

Najavila je da će u junu biti otvorena za putnički saobraćaj i aerodorm Morava kod Kraljeva i da će već ove godine imati 20.000 putanika,a naredne više od 100.000 putnika.

Mihajlović je naglasila da će autoput Niš – Merdare obezbediti Srbiji izlaz na albanske luke, a da će autoput ka BiH i drugi infrastrukturni projekti doprineti političkoj stabilnosti.

Mora da se ostavi prošlost iza nas i da idemo brže u budućnost, poručila je ministarka.

Tzv. Moravski koridor će povezati centralnu Srbiju, što je veoma važno za ostanak stanovnoštva u tom delu zemllje.

očekujemo da počnemo ove godine da gradimo.

Kada je reč o progama, povezaćemo se bolje sa Bugarskom , Mađarskom i Crnom Gorom i ove godine će početi radovi na modernizaciji i izgardnji tih pruga.

Mihajlović je ukazala da postoji problem ne fizičkih barijera sa okolnim zemljama, što je ozbiljna prepreka za podizanje konkuretnosti privrene, pošto vozovi stoje i po 15 sati na granici i to sa zemljama članicama EU, kao i sa nečlanicama.

„Prosek zadržavanja svih koji prevoze je između pet do osam sati na granici“.

Mihajlović je rekla da će Srbija napraviti zajednički granicni prelaz sa Makedonijom i da se na tom projektu radi već tri godine, kao i da bi trebalo da se ubrza taj posao.

„Imaćemo zajedničke prelaze i na granici sa BiH na mostu LJubovija – Bratunac, kao i sa Crnom Gorom“, dodala je ona.

Mihajlović kaže da i sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom imamo ozbiljne probleme u nefizičkim barijeriama i pozvala sve zemlje u regionu da se više poradi na njihovom otklanjanju.

U plenarnoj sesiji učestvuju i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.

