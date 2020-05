Srbija prva kreće u otvaranje,ekonomija se diže brže od ostalih

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je večeras da Srbija ne kasni sa otvaranje, već da, na protiv, prva kreće s tim, kao i da će naša ekonomija da se diže brže nego privrede drugih zemalja.

“U saglasnosti sa epidemiolozima doneli smo odluku da krenemo s ‘pucnjem’ u pravo vreme, kod nas je de fakto od petka sve otvoreno. Kod nas su frizerski saloni nedelju dana ranije radili nego bilo gde u Evropi“, podsetio je Vučić u „Hit tvitu“.

Ukazao je i da država daje tri, a ne jedan i po, minimalca za zaposlene, što su ogromne pare, tri puta po 300 miliona evra, što moze, ističe, samo „zdrava“ država.

Istakao je da nije on taj koji kaže da je Srbija najzdravija država, već su to rekli MMF i Svetska banka.

„Ja vam kažem da ćemo imati značajno bolje podatke od onoga što predviđa Svetska banka. Nije više 5, već 5,2 odsto rasta. Da je mart bio bolji, imali bi 6,2, do 6,3″, rekao je.

Navikli smo da sebe potcenjujemo, jer smo, kaže, naučeni da smo uvek u krizi i da ne znamo da vodimo ekonomiju.

„Imali smo najnižu osnovu, podižemo se i podizaćemo se brze od ostalih. Ponosan sam što to potvrđuju sve svetske i evropske institucije”, naglasio je Vučić.

Kazao je da naša industrijska proizvodnja za 20 dana marta nije pala, da prerađivačka industrija raste, a to je srž industrije.

Vučić je ukazao da ne moze da nam raste industrija autodelova, koje šaljemo za mercedes, BMW, i da je zbog toga važno da se što pre digne evropska industrija.

“Da li razumete koliko je snažna srpska ekonomija? Tih 100 evra za građane izaći će nas 500 miliona evra. Molim samo ljude da ih potroše u Srbiji, iako mogu bilo gde“, objasnio je on.

Naveo je da MMF kaže za Hrvatsku da će na godišnjem nivou imati minus od 9 odsto, a hrvatski premijer Andrej Plenković govori o minusu 9,2, dok će naša zemlja biti na nuli ili oko nule.

„Bićemo jedina zemlja u Evropi koja će biti pozitivna“, podvukao je on.

Vučić je ukazao da kod nas turizam čini udeo u privredi od 2,8 odsto, dok je u Hrvatskoj 25, a u Crnoj Gori 23,7 odsto, i da kod nas to može da se poveća.

Podsetio je da naši građani potroše 1,5 milijardi evra u instranstvu i zamolio da barem 500 miliona potroše u Srbiji.

Ukazao je da postoji bezbroj destinacija, i da ne zaostajemo ni za kim.

„Nemamo more, ali malo koje osiguranje će prihvatiti da vas osigura od korone ako putujete izvan zemlje. Mislim da je najsigurnije da ostanete u Srbiji. Srbija je mnogo lepa zemlja, lepša nego što smo mislili. Ima bezbroj lepota, izuzetne hotele. Mi ćemo dodatno pomoći sa 17 miliona evra i 400.000 novih vaučera », rekao je on

Vučić je kazao da želi da što pre krenu kafići i restorani, jer će se tako povećati prihod od PDV-a.

„Mi smo u aprilu računali da nam sa 76 milijardi bude prihodna strana, a ona je izašla na 84 milijarde. To je sve moguće Zahvaljujući svim teškim merama, fabrikama koje smo pravili, zbog čega srpska privreda dobro stoji », ukazao je on.

Vučić je istakao da će svakako hotelijersko turistički sektor biti najpogođeniji krizom, ali da će to biti i muzička i ivent industrija. « Kako sada da kažete: dođite na Egzit. Ko će da garantuje da dođe 50.000 ljudi a da ne dođe do zaraze », kazao je on ističući da je to inače fantastičan brend.

Rekao je da drzava brine o beogradskim i novosadskim turističkim radnicima, i da se bori da dobije „Fajnal ejt“ u košarci, kojim bi doveli 3. 000 ljudi.

« Od ljudi tražim da veruju u sebe, a mi ćemo uvek gledati da u ekonomiji budemo u vrhu“, kazao je on.

Podsetio je da smo krajem 2017. imali 10 milijardi zaostatka u BDP-u u odnosu na Hrvatsku, koji je danas oko sedam milijardi.

Odgovarajući kako komentariše napade iz Hrvatske na njega i Srbiju, ukazao je da će za maksimalno dve godine Srbija prestići Hrvatsku po BDP-u.

Takođe i javni dug biće niži nego njihov.

Ukazao je da nam IT sektor strahovito raste i da će za dve godijne da prestigne poljoprivredu koja je devet i po posto učesća u BDP.

„Izvoz softvera će da dođe na 10 odsto za godinu i po dana. Tako vidite koliko oni ne razumeju kojom brzinom Srbija ide napred“, rekao je i dodao da razume zbog svega toga zašto stižu napadi iz Hrvatske.

(Tanjug)