Tatjana Matić: Neće poskupeti osnovne namirnice, Robne rezerve pune

„Snabdevenost tržišta je odlična i tako će i ostati. Uredba (o ograničenja cena osnovnih namirnica) je na snazi i ukoliko bude potrebe, mi ćemo je produžiti na joše jedan period“, rekla je Matićeva Tanjugu.

Podsetila je da je vlada donela Uredbu o ogranicenju visine cena osnovnih životnih namirnica: šećera kristala u pakovanju od jednog kilograma, brašna tipa T- 400 glatkog u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, brašna tipa T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, jestivog suncokretovog ulja od jednog litra, kao i svinjskog mesa – but i UXT mleka sa 2,8 procenata mlecne masti u pakovanju od jednog litra, i navela da ona važi do 2. maja.

(Tanjug)

