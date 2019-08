Trajhel očekuje dugu fazu niskih kamatnih stopa

BEČ – Šef austrijske Erste banke Andreas Trajhel očekuje da će faza niskih kamatnih stopa u Evropi potrajati još 10 do 15 godina.

Trajhel je sinoć na Evropskom forumu Alpbah rekao da zbog politike niskih kamatnih stopa Evropske centralne banke ne može više ništa da se zaradi.

Austrijanci su zbog niskih kamata i njihovih navika štednje izgubili prošle godine više od pet milijardi evra, ocenio je on.

Zbog niskih kamata i nedostajućeg tržišta kapitala u Austriji, odnosno nepostojanja alternativa za ulaganje, sve „ide u nekretnine“, objasnio je Trajhel.

Takođe i dobrostojeći sloj građana ulaže pre svega u stanove i kuće, zbog čega nekretnine postaju tako skupe da mlade porodice ne mogu da ih sebi više priušte, upozorio je on.

Trajhel predlaže da se građanima sa boljim primanjima nađu alternative za investicije, kako bi cene nekretnina nešto pale.

Založio se i za reformu aktuelnog ekonomskog sistema.

„Kapitalizam mora postati solidarniji“, poručio je Trajhel dodajući da tržišna privreda mora širom sveta biti otvorena za što više ljudi.

„Ako do toga ne dođe onda je kapitalizam izgubio potrebu postojanja. Mora se mladima dati mogućnost da mogu steći malu imovinu. Ali to je veoma, veoma teško postići sa nultom kamatom“, ocenio je on.

Takođe je ocenio zastrašujućim i neshvatljivim ekonomske veličine i moć američkih IT koncerna kao što su Epl, Gugl, Fejsbuke.

„Previše moći u jednoj ruci je nezdravo“, poručio je Trajhel.

(Tanjug)