U Beogradu sutra počinje Međunarodni sajam naoružanja

BEOGRAD – Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme

„Partner 2019“, koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva odrane Republike Srbije, okupiće od 25. do 28. juna na Beogradskom sajmu 128 izlagača.

Na površini od 26.000 metara kvadratnih izložbenog prostora, predstaviće se 96 izlagača iz Srbije i 32 iz inostranstva.

Zemlje učesnice su Francuska, Austrija, Švajcarska, Finska, Švedska, Nemačka, Italija, SAD, Danska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina – Republika Srpska, Slovenija, Hrvatska, Češka Republika, Belorusija, Slovačka i Srbija, kao i brojne visoke strane delegacije.

Manifestacija, koja se održava svake neparne godine, prilika je za predstavljanje vojne industrije, uspostavljanje novih i obnavljanje postojećih kontakata i saradnje, kao i pozicioniranje na značajnom, vrednom i dinamičnom tržištu Jugoistočne Evrope, navodi se u saopštenju Beogradskoj sajma, koji je izvršni organizator ove izložbe.

Suorganizator je preduzeće Jugoimport – SDPR.

Pored poslovnog, „Partner 2019“ će imati i promotivni karakter – medijima i zainteresovanoj publici biće predstavljeni najsavremeniji primerci naoružanja i vojne opreme.

Sajam će od 25. do 27. juna biti otvoren od 10 do 17 časova samo za poslovne posetioce, a u petak, 28. juna, će biti otvoren i za građanstvo u vremenu od 10 do 19 časova.

Cena ulaznice je 350 dinara, grupna ulaznica košta 200 dinara, a cena parkinga je 150 dinara po satu parkiranja.

(Tanjug)