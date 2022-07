U Budvi oko 20 odsto više turista nego prošle sedmice

BUDVA – Broj prijavljenih turista ove sedmice u Budvi iznosi 36.346, što je za 22 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, saopštili su iz Turističke organizacije te opštine.

U hotelskom smeštaju, u kojem boravi 15.674 turista, najbrojniji su gosti iz Srbije, Izraela i Bosne i Hercegovine, a samo u hotelu „Splendid“ hotelske grupe „Montenegro stars“ odmaraju se gosti iz skoro 70 zemalja sveta.

Kada je u pitanju privatni smeštaj, prema podacima TO Budve, prijavljeno je 19.654 gosta, a turisti iz Srbije, Rusije, Ukrajine i Bosne i Hercegovine čcine više od 70 odsto od tog broja broja.

Prema rečima predsednice Udruženja privatnih izdavalaca Crne Gore Branke Džoganovičh popunjenost kapaciteta u privatnom smeštaju još nije na očekivanom nivou.

Dodala je da se cena noćenja u privatnom smještaju ove godine nije povećavala, kao što se navodi u medijima, već da se i u ovom periodu godine može pronaći smeštaj od sedam evra pa na više.

Direktor Turističke organizacije opštine Budva Nemanja Kuljača naglasio je da je činjenica je da nakon veoma dobre predsezone na budvanskoj rivijeri, glavna turistička sezona nije krenula tokom koji su očekivali izdavaoci privatnog smeštaja jer su hotelski kapaciteti u ovom trenutku popunjeni 90 odsto.

„Isto tako je i cinjenica da je svake sedmice primetan porast broja gostiju, te da je naplata boravišne takse za 46 odsto bolja u odnosu na prošlu godinu, što, između ostalog govori i o povećanoj odgovornosti naših sugrađana“, rekao je Kuljača.

Objasnio je da su razlozi za manji broj gostiju u privatnom smeštaju ne samo rat u Ukrajini ili situacija sa pandemijom kovida-19, već pre svega ogroman broja izgrađenih nerezidencijalnih stanova koji potencijalno ulaze u tzv. sivu zonu, za koju opština nema nadležnost da je kontroliše.

Naveo je i da se cena iznajmljivanja dve ležaljke i suncobrana u Budvi kreće od 10 do 25 evra, a da se u najvećem broju budvanskih kafea i restorana espreso se može popiti po ceni od 1.20 do 1.80 evra, nes kafa po ceni od 2 do 3 evra, gazirana pića za 2.40 do 3 evra, dok je cena za točeno pivo od 2.50 do 3 evra.

Kada je u pitanju hrana, Kuljača ističe da pica, kao jedno od najpopularnijih letnjih jela košta u Budvi od 6 do 15 evra, porcija lignji oko 12 evra, pljeskavica u lepinji između 2.5 i 4 evra, dok se giros na najvećem broju mesta može kupiti po ceni od 3 do 5 evra.

(Tanjug)

