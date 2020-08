U Ćupriji počela izgradnja nemačke fabrike auto-delova

U Industrijskoj zoni „Dobričevo“ u Ćupriji počeli su uredjenje 28 hektara terena i izgradnja fabrike auto-delova nemačke kompanije „SMP automotiv“ u kojoj će biti zaposleno 450 radnika, saopštila je danas Skupštine Opštine Ćuprija.

Rok za završetak radova je jun iduće godine.

Kao deo „Samvardhana Motherson Group“ iz Indije, „SMP automotiv“ je medju 20 svetskih lidera u proizvodnji „spoljnih i unutrašnjih modula za automobile“ – branika, rešetki i elemenata karoserije, lajsni, spojlera, vizira za sunce, instrument-tabli, unutrašnjih centralnih konzola i „modula za vrata s pratećom elektrikom“.

Radove na izgradnji fabrike je pre desetak dana najavio predsednik Skupštine Opštine Ninoslav Erić, kao i da će infrastruktura Industrijske zone „Dobričevo“ biti završena uz pomoć Vlade Srbije.

Predsednik Opštine, Jovica Antić, rekao je da očekuje da će nova fabrika „promeniti privrednu sliku Ćuprije“ i to „ne samo zato što će u njoj biti zapošleno blizu 500 radnika, a to je gotovo petina ukupnog broja nezaposlenih u opštini“, već i zato što je to početak razvoja zone „Dobričevo“ kao „najvažnijeg industrijskog kompleksa u ovom delu Srbije“.

Antić je rekao da je siguran da će već iduće godine u tu zonu doći i mnoge druge firme.

(Beta)

