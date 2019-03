U Diseldorfu – srpsko vino, privreda i diplomatija

BERLIN – Diseldorf, gde se uz mnogobrojna okupljanja, degustacije i promocije održava najveći sajam vina na planeti, ugostio je danas srpske vinare na „Serbian Party“ koju su zajednički otvorili gradonačelnik Tomas Gajzel i generalni konzul Srbije u tom gradu Branislava Perin-Jarić.

„Serbian Party“, na koju su pozvali Generalni konzulat Srbije i Firma GO4YU/Telekom, održana je na simboličnom mestu – u samom centru Diseldorfa u kafeu „Evropa“ za koji je sam Gajzel na Danu Evrope, pre par godina kada je kafe i otvoren, ocenio da odgovara i tom gradu i Evropi kao mesto za susrete u znaku Evrope.

Danas je „Evropa“ i bila mesto za susrete u znaku Evrope.

Tu su se, a ne u nekom od 55 hotela širom Diseldorfa gde se u okviru sajamske akcije „ProWein goes city“ organizuju prateći skupovi, degustacije, posebne večere i ćaskanja, okupili srpski vinari – predstavnici podruma Vukoje, vina manastira Tvrdoš, Rubina, vina Budimir, PP Erdevik, vinarije Oplenac, Vilimonović, Aleksandrović, Aleksić, Lastar, Temet, Trivanović, Virtus, kao i Zvonko Bogdan.

Taj skup – koji država Srbija nije morala da finansira, a kojem su osim vinara, prisustovali predstavnici privrede i diplomatije – u neku ruku je znak statusnog simbola Srbije.

„Serbian party“ baš u „Evropi“ ukazuje na to da Srbija u Severnoj Rajni Vestfaliji, (NRW) najmnogoljudnijoj nemačkoj pokrajini sa 18 miliona stanovnika, koju je lane posetio predsednik Aleksandar Vučić i iz koje dolazi najveći broj nemačkih investitora, ima svoje mesto, ali i da srpski konzulat, kao „pepeljuga diplomatije“, očito, obavlja svoje poslove.

Srpski vinari su u Diseldorfu imali priliku, između ostalog, i da vide kako izgleda predstavljati i boriti se za interese Srbije u Severnoj Rajni Vestfaliji, gde čak više od 100 država ima svoja diplomatska predstavništva, kao i kako izgleda u „trci“ sa diplomatama iz Amerike, Rusije, Kine ili Brazila zauzeti dobru startnu poziciju i istovremeno, „otvarati vrata“ privredi svoje zemlje.

To je samo deo zahteva koji se postavljaju pred diplomate u Diseldorfu, bez obzira na to da li su ih poslali Vašington, Moskva ili Beograd i to, pre svega, zato što je NRW- Nemačka u malom.

To znači da se, kada NRW iz koje dolazi svaki peti savezni birač, glasa – to naziva „malim saveznim izborima“, kada NRW donosi odluke, politički Berlin ih „vidi“, kada predsednik pokrajinske vlade Armin Lašet govori, onda se to „čuje“, kada privreda NRW štrajkuje, onda se to oseti, kada ostvari bruto godišnji društveni proizvod od skoro 700 milijardi evra, onda se to pamti, a kada se u NRW, na najgušćoj evropskoj mreži autoputeva stvori gužva, onda je tu strpljenje najbolji saveznik.

U gradu piva, Diseldorfu, gde se pre 25 godina sa skepsom gledalo na ideju o sajmu vina, danas je sve u znaku vinarija, vina i „lajtmotiva“ – dobra vina probati, daleke zemlje upoznati i različite kulture doživeti.

Diseldorf je ovih dana „Meka“ i za vinare i poznavaoce vina, ocenjuju nemački mediji u izveštajima sa otvaranja jubilarnog, 25. po redu „Provajna“, koji je ove godine okupio oko 7 000 izlagača iz 60 zemalja sveta i gde se očekuje više od 60 000 posetilaca.

Organizatori posebno naglašavaju da na sajmu učestvuju i muslimanske zemlje, poput Turske koju predstavlja vinarija Doluca.Tu su, takođe, i moćna Kina sa državnim koncernom Cofco, Jermenija sa interesantnom ponudom, kao i Amerika, Australija, Španija, Francuska, Grčka, Srbija i druge zemlje.

