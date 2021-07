U Fijat plastiku nastavljen štrajk po povratku radnika sa plaćenog odsustva

Posle povratka radnika na posao posle tronedeljnog plaćenog odsustva u fabrici Fijat plastik danas je nastavljen štrajk zbog smanjenja zarada i nepoštovanja zakona.

Zamenik predsednika Štrajkačkog odbora u Fijat plastiku Bojan Božović je rekao agenciji Beta da poslodavac nastavlja da krši zakone i ne postupa po nalozima inspekcije rada.

On je rekao da je 13 štrajkača, medju kojima su i predstavnici Štrajkačkog odbora, još na prinudnom odmoru na koje ih je poslodavac poslao bez rešenja, pošto je, kako je istakao, „veštački kreirao višak izmeštanjem montaže branika za 500L u sestrinsku kompaniju Fijat Krajsler automobili Srbija (FCA)“.

Oni su, dodao je, kažnjeni zbog učešća u štrajku slanjem na prinudni odmor kao i zaradom koja je nešto viša od minimalca.

Prema rečima Božovića, poslodavac krši zakon i tako što nije obezbedio odgovarajuće uslove za rad u hali u vreme visokih spoljnih temperatura.

„U hali je sada 36 stepeni, a za fabričke uslove ne sme da bude viša od 28 stepeni. Uključeni su rashladni uredjaji, ali su odbili da na molbu sindikata stave u pogon i vazdušne topove koje su ranije uključivali u sličnim prilikama“, rekao je Božović.

On je dodao i da danas predstavnicima Štrajkačkog odbora koji su na plaćenom odsustvu nije dozvoljen ulaz u fabriku za vreme štrajka, a to znači da je poslodavac odbio da postupi po nalogu inspekcije rada da im omogući to zakonsko pravo.

U Štrajkačkom odboru iščekuje se da se poslodavac konačno odazove pregovorima o njihovim zahtevima, da im se vrati regres na iznos pre 2021. godine i zaposleni vrate na posao sa prinudnog odmora kao i da se vrate izmeštene mašine u njihovu fabriku.

U posredovanje u rešavanje krize u Fijat plastiku, na njihovu inicijativu od pre oko mesec dana, uključila se ministarka rada Darija Kisić Tepavčević.

Ona je u ponedeljak izjavila da „Ministarstvo gleda kako da najpovoljnije reši situaciju i da pre svega zaštiti prava naših radnika“.

Novinarima u Kragujevcu je rekla da su se predstavnici kompanije javili Agenciji za mirno rešavanje sporova i ocenila da su sada u pitanju „predpregovaračke pozicije“.

(Beta)

