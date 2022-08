UOS: Poskupele polise osiguranja od autoodgovornosti

BEOGRAD – Polise osiguranja od autoodgovornosti poskupele su ovih dana za oko 22 odsto u proseku, izjavio je za Tanjug Zoran Ćirić iz službe za odnose s javnošću Udruženja osiguravača Srbije (UOS).

Obrazlažući razloge poskupljenja generalni sekretar UOS Duško Jovanović kaže da je osnovni razlog za povećanje cene polise osiguranja od autoodgovornosti rast cene rezervnih delova koji je uslovljen inflacijom na svetskom nivou.

„Tu je i rast cena usluga transporta i procene štete, a značajna stavka su i veće cene radnog časa u servisima jer su cene kod nas dostigle one koje su aktuelne u najrazvijenijim evropskim državama.

Jovanović ističe da se situacija na tržištu automobila nepovoljno odražava na poslovanje društava za osiguranje u delu autoodgovornosti.

Ovo zato jer se s jedne strane proizvode sve sofisticiranija i skuplja vozila, pre svega električna, koja su podložnija oštećenjima, a sa druge strane skaču cene polovnih vozila na tržištu, koje su reper za određivanje naknade šteta na vozilima.

Naglašava i da je prethodni put cena polise osiguranja od autoodgovornosti promenjena 1. jula 2014. godine a da je od tada do danas u Srbiji zabeležena inflacija od 20,68 odsto.

Jovanović kaže da ne bi trebalo zaboraviti i povećanje limita za naknadu šteta koje propisuje Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, što je kontinuiran proces koji podrazuma postepeno povećanje limita za naknadu šteta.

“Od momenta kada su aktuelni limiti po jednom saobraćajnoj nezgodi stupili na snagu, do danas, došlo je do rasta naknada za isti tip povreda od oko 20 odsto. Taj rast biće nastavljen kako se limiti budu povećavali i prilagođavali Evropskoj uniji“, kaže on.

Podseća i na odluku Saveta Biroa zelene karte da sve zemlje članice, uključujući i Srbiju, od 1. januara 2021. preuzmu plaćanje za sve štete pričinjene vozilima registrovanim u zemlji i do tri meseca po isteku registracije.

“ Do izmene propisa garancija je važila do momenta dok je vozilo registrovano a to će dovesti do radikalnog skoka broja i iznosa šteta sa međunarodnim elementom.“, kaže Jovanović.

Dodaje da će te štete pasti direktno na teret Udruženja osiguravača Srbije koje obavlja funkciju biroa zelene karte i posredno na domaće osiguravače koji učestvuju u finansiranju.

(Tanjug)

