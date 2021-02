Vasić: Čekovi ostaju kao instrument plaćanja ali stižu i novi

BEOGRAD – Iako se stalno pojavljuju novi instrumenti plaćanja, pa i oni koji funkcionišu slično kao čekovi, dobro nam poznati papirni čekovi su još u opticaju i kako kažu u Udruženju banaka Srbije, biće još među nama, s tim što valja očekivati da će njihov broj biti sve manji.

Taj broj se već godinama unazad smanjuje, pa je u periodu od 2015. do danas smanjen za 13 procenata.

I pored toga, broj čekova u upotrebi je i dalje značajan. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić, za Tanjug navodi da je tokom prošle godine svakog meseca u proseku realizovano oko 500.000 čekova, odnosno oko šest miliona u celoj godini.

Prosečan iznos realizovanog čeka lane je iznosio 4.694 dinara, tako da je ukupan iznos realizovanih čekova bio oko 29 milijardi dinara.

Ne postoji precizna evidencija o tome ko i za šta najčešće koristi čekove ali se smatra da njima najviše plaćaju stariji građani, kojima je ova navika ostala iz ranijih vremena.

„ Bitno je da i danas u 20 banaka u Srbiji postoji ponuda čekova a samo šest banaka ih nema kao instrument plaćanja za svoje klijente. Ljudi imaju naviku da plaćaju na odloženo putem čekova i to je jedan od motiva njihovog korišćenja“, navodi Vasić.

Narodna banka Srbije je nedavno navela da je nacionalnom Dina karticom omogućeno plaćanje na rate bez kamate, pri čemu korisnici debitne Dine imaju na raspolaganju istu funkcionalnost kao i prilikom plaćanja čekovima, s tim što je plaćanje karticom mnogo praktičnije, jednostavnije i savremenije.

Objašnjavajući u čemu se ogleda prednost korišćenja ove kartice u odnosu na klasične čekove, Vasić kaže da je plaćanje čekovima podrazumevalo čekanje, jer trebalo ih je ispisati, identifikovati se ličnom kartom i slično.

„Situacija kod ove kartice je mnogo jednostavnija. Ona menja ček, ali se sa njom brže radi, nema ispisivanja kao kod papirnih čekova a korisnik sam pri kupovini određuje broj rata“, rekao je on.

Vasić ističe da je ova vrsta kartice samo jedan od bankarskih proizvoda koji polako zamenjuju klasične čekove ali da njihovo potpuno nestajanje ne treba uskoro očekivati.

„Ovde vlada tržišni princip. Verujem da će čekovi potrajati još neko vreme i siguran sam da će se trend smanjivanja za oko 10, 12 odsto godišnje nastaviti“, navodi Vasić.

Dodaje da je za očekivati da će se sadašnji trend smanjenja u narednom periodu verovatno i ubrzati, prvenstveno zbog novih bankarskih proizvoda koji zamenjuju čekove.

(Tanjug)

