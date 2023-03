Vasić: Naš bankarski sistem je stabilan, likvidan i kapitalizovan

BEOGRAD – Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić izjavio je danas da nevolje na svetskom bankarskom tržištu nemaju uticaj na srpski bankarski sistem jer je on stabilan, likvidan i kapitalizovan, što smatra dobrim za Srbiju, banke i depozite.

Vasić je za Tanjug rekao da osim te prve „nervoze“ koja je bila, dobija informacije poslednjih nekoliko sati da se situacija stabilizovala, i dodaje da je u pitanju jedna banka u Americi od 3.800 banaka.

„Daleko smo mi od toga. Ovo što se desilo je blagi zemljotres i on se polako stišava. Daleko smo od toga što se dogodilo i 2008. i 2010. godine i videli smo da u pojedinim situacijama i država interveniše upravo iz tog razloga. Kada pričamo o bankama, sve je u poverenju. Ovde je došlo do pojedinih banaka problema u poslovanju, upravo zbog menadžmenta koji je pogrešno vodio politiku, ali to nema uticaja na ovaj deo sveta“, istakao je on.

