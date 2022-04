Vlada obezbedila 6,6 mlrd. evra za strateske rezerve gasa

BEČ – Austrijska vlada donela je danas odluku o obezbeđivanju do 6,6 milijardi evra iz budžeta za stvaranje strateških rezervi gasa.

Cilj je, kako su saopštili kancelar Karl Nehamer i ministarka energetike Leonore Gevesler, da se do zime postigne popunjenost skladišta gasa od 80 odsto.

Oni su naglasili da je cilj toga da se poveća otpornost snabdevanja gasom za slučaj izostanka isporuke.

Pre mesec dana je parlament usvojio izmenu zakona koja nalaže stvaranje strateških rezervi gasa.

Da bi se postigla popunjenost skladišta gasa od 80 odsto do iduće zime obezbeđeno je izmenom zakona o budžetu 1,6 milijardi evra, uz povlačenje daljih pet milijardi evra za slučaj potrebe.

Gevesler je ukazala da je popunjenost skladišta u Austriji na oko 18 odsto i da iznosi 16,7 teravat sati gasa.

Međutim, ona je objasnila da su skladišta gasa u Austriji, u poređenju sa drugim zemljama, veoma velika.

„Preduzeli smo mere za povećanje popunjenosti skladišta gasa. Obezbedili smo budžetski okvir“, objasnio je Nehamer.

On je poručio da svakako nijedno domaćinstvo neće ostati bez grejanja, ali da je neophodno obezbediti gas za industriju.

Takođe je cilj, kažu Nehamer i Gevesler, da se ostvari nezavisnost Austrije od ruskog gasa.

Gevesler je ukazala da se ta nezavisnost ne može prekinuti odmah, da je potreban nacionalni napor.

„Snabdevanje naše zemlje gasom vezano je za Rusiju. Ako Rusija ne bude isporučivala gas to bi predstavljalo veoma ozbiljnu opasnost po naše snabdevanje“, objasnila je ona.

Prenela je da trenutno nema naznaka da će doći do obustave isporuke gasa Austriji.

„Puna skladišta su jedino osiguranje da imamo rezerve za zimu. Puna skladišta, međutim nisu rešenje problema zavisnosti od ruskog gasa“, dodala je ona.

Nehamer je objasnio da su godišnje potrebe Austrije 85 teravatsati gasa, a da se 80 teravatsati uvozi iz Rusije.

Naveo je i da je samo u januaru Austrija potrošila 10 teravatsati, a u normalnim mesecima je potrošnja 6,6 teravatsati.

Ukazao je i da je sama najava austrijske vlade da će kupiti 15 teravatsati tečnog gasa dovela do rasta cena, pa se sa planiranom cifrom moglo kupiti 10 teravatsati.

Zbog toga vlada neće iznositi najave o konkretnoj kupovini gasa.

Rekao je da će Austrija, zajedno sa ostalim članicama EU, tražiti alternative ruskom gasu na međunarodnom tržištu.

Gevesler i Nehamer su podvukli da je dugoročni cilj da Austrija bude nezavisna od fosilnih energanata, ali je potrebno da prelazak na održive izvore energije bude sproveden razumno kako ne bi bilo posledica po privredu.

Što se odluke Rusije da obustavi isporuku gasa Poljskoj i Bugarskoj tiče, Nehamer je objasnio da te zemlje nisu prihvatile promenu uslova plaćanja.

On je ukazao da je Poljska, koja već duže vreme radi na smanjenju nezavisnosti od ruskog gasa, koja ulaže više u nuklearnu energiju i ima elektrane na ugalj, u drugačijoj situaciji od Austrije.

Takođe i Bugarska, dodaje, pošto ima luke, može uvoziti preko njih tečni gas, što Austrija ne može.

„OMV je prihvatila uslove plaćanja u evrima Gasprom banci, koja ih pretvara u rublje. Vladimir Putin je odlučio da je takvo plaćanje moguće i za nas se situacija nije promenila. To je u saglasnosti sa sankcijama. Međutim, u ratu se ne može proceniti da u slučaju dalje eskalacije neće doći do promene“, rekao je on.

Svaki dan rata, podvlači, ugrožava bezbednost svih, zbog čega je važno da oružani sukobi što pre stanu.

Gevesler je rekla da, ako bi Rusija obustavila isporuke gasa Austriji, to bio težak udarac po privredu, jer bi došlo do obustave proizvodnje, time nestanka radnih mesta, rasta siromaštva.

(Tanjug)

