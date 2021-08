Završen most preko Amura koji povezuje Rusiju i Kinu

PEKING – Polaganjem poslednjih šina na mostu između Rusije i Kine preko reke Amur, građevinski radnici su danas okončali radove i povezali rusku i kinesku deonicu železničke pruge, izvestila je kineska centralna tv stanica.

Prema televizijskom prilogu, na gradilištu kinesko-ruskog železničkog mosta u Tongđijangu (provincija Heilongđijang) završeno je postavljanje poslednje deonice šina na pruzi između Rusije i Kine.

Time je označen završetak izgradnje železničkog mosta između dve zemlje, preko kojeg će vozovi saobraćati projektovanom brzinom od 100 km/h, prevozeći 21 milion tona tereta godišnje, prenosi agencija Tas s.

Most koji se proteže od mesta Nižnjeleninskoje do Tongđijanga preko reke Amur prvi je železnički most između Rusije i Kine, dug više od 2,2 kilometra od čega se 309 metara nalazi na ruskoj strani.

Predviđen je naizmeničan prelazak vozova preko mosta železničkom prugom sa dva standarda koloseka – širine 1.520 mm za ruske vozove i 1.435 mm za kineske.

Planirano je da Rusija preko ove saobraćajnice izvozi rudu gvožđa, ugalj, mineralna đubriva i šumske proizvode u Kinu.

Guverner Jevrejske autonomne oblasti Rostislav Goldstajn je najavio još u februaru da će, prema planu, prvi probni vozovi krennuti preko mosta u avgustu 2021. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.