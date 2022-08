Zbog lose hidroloske situacije ugrozena i proizvodnja struje

BEOGRAD – Zbog loše hidrološke situacije u Srbiji i Evropi ugrožena je i proizvodnja električne energije, a najveći problem predstavlja transport odnosno uvoz potrebnih energenata za njenu proizvodnju, rekao je danas za Tanjug direktor Instituta FEFA Goran Radosavljević.

On je dodao da je situacija u Srbiji zabrinjavajuća i po pitanju gasa, posebno zbog uvođenja vanrednog stanja i zabrane izvoza svih energenata u Mađarskoj.

„Naš zakupljeni kapacitet u Mađarskoj je oko 500 miliona kubnih metara, u Srbiji imamo u Banatskom Dvoru još 500 miliona i nadam se da ćemo to do zimske sezone imati još veće količine, ipak ono što zabrinjava je da je pre mesec dana Mađarska uvela vanredno stanje i zabranu izvoza svih energenata. Ukoliko ta zabrana pogodi i nas to skladište u Mađarskoj nam neće mnogo pomoći“, rekao je Radosavljević.

On je istakao da nepovoljna hidrološka situacija otežava i uvoz uglja koji je najjeftinije najpovoljnije uvoziti vodnim putem, i dodao da je problem i količina vode za hidrocentrale.

„Tokom leta punimo akumulacije jer se manje koristi energija iz hidropotencijala. Od marta meseca količina vode u kumulaciji u našim hidrocentralama je na četvorogodišnjem minimumu. Sve to ukazuje da ćemo imati očigledno određenih problema tokom zime sa snabdevanjem električne energije“, rekao je Radosavljević.

On je ukazao da je situacija sa nafotom nešto bolja.

„Situacija sa naftom je bolja, ‘fjučersi’ za septembar i oktobar se prodaju po nešto nižoj ceni jer se očekuje niži privredni rast u svetu. Znači nije niža cena rezultat bolje proizvodnje i stabilizacije tržišta već nižih očekivanja“, rekao je on.

Radosavljević je dodao da problem može da napravi loša hidrološka situacija odnosno otežano dopremanje.

„Dopremanje derivata Dunavom je izuzetno otežano pošto brodovi ne mogu da prođu. Slične probleme imaju i Mađarska i neke druge zemlje. Vanredna situacija u hidrološkom smislu utiče na sve energente ali na naftu nešto manje i u ovom trenutku je imamo dovoljno“, ističe on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.