Ziđin u naredne dve godine otvara rudnik Čukaru Peki

SJAMEN – Kineska rudarska kompanija Ziđin, koja je vlasnik RTB Bora, otvoriće novi rudnik bakra u nalazištu Čukaru Peki kod Bora u naredne dve godine, a sporazum o razvoju tog projekta, čija je početna investicija blizu 500 miliona dolara, potpisan je danas u kineskom gradu Sjamenu.

Memorandum o razumevanju za razvoj Gornje zone rudnika bakra Timok kod Bora, poznatijeg kao Čukaru Peki, u ime Vlade Srbije potpisao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, a sa kineske strane predsednik kompanije Ziđin Majning Grup Đinh Čen.

Ministar Antić je posle ceremonije potpisivanja ugovora rekao da će kompanija Ziđin, koja je vlasnik rudnika RTB Bor, u nalazištu Čukaru Peki početi eksploataciju rude tokom 2021. godine i da će u otvaranje gornje zone Timoka investirati 474 miliona dolara.

„Kada to gornje nalazište, odnosno, ta zona uđe u punu eksploataciju godišnja proizvodnja biće oko 79.000 tona bakra. To je apsolutno u skladu sa svim dosadašnjim planovima koje smo realizovali sa Ziđinom“, rekao je Antić novinarima u Sjamenu. To je upravo ono o cemu smo razgovarali.

Kako je rekao, kineski gigant, koji je strateški partner Srbije sa kojim zajednički razvijamo RTB Bor, u našoj zemlji će proizvoditi više od 200.000 tona bakra godišnje, više od 120.000 tona is sopstvenog koncentrata kompanije Ziđin Bor i oko 80.000 tona u okviru projekta Timok.

Predsednik kompanije Ziđin Čen Đinh izrazio je zadovoljstvo zbog potpisanog sporazuma sa Vladom Srbije kojim taj rudarski gigant nastavlja saradnju sa Srbijom.

U Sjamenu je danas potpisan i sporazum o uspostavljanju prijateljskih odnosa između grada Bora i okruga Šanghang u kojem se nalazi rudnik Ziđin.

„Bor je veoma važan za našu saradnju , a potpisani sporazumi su značajni za budući život oba grada“, rekao je novinarima prvi čovek Ziđina.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saranje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić.

Pre potpisivanja sporazuma ministri Ljajić, Antić i Trivan su o novim mogućnostima saradnje razgovarali sa partijskim sekretarom zvaničnicima provincije Fuđijan na celu sa partijskim sekt Juom Vejguom, u kojoj je rudnika Ziđin.

Takođe, srpska delegacija imala je i sastanak sa čelnicima provincije Šanksi predvođenim guvernerom Louom Jangšengom.

(Tanjug)