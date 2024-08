Zoran Drakulić: Neće me zaplašiti poreska inspekcija

Poreska inspekcija obavila je nenajavljenu kontrolu poslovanja kompanije Zorana Drakulića, vlasnika Point grupe, koji je za Novu ekonomiju rekao da je to treći „eksces“ koji je Poreska uprava Srbuhe imala sa njegovom kompanijom u poslednje vreme.

On smatra da je u pitanju pokušaj zastrašivanja (odnosno pritiska) zbog njegovih javnih nastupa – koji su između ostalog i protiv iskopavanja litijuma u Srbiji.„Nisu se najavili. Oni jesu imali nalog, ali bez obzira na to – dužni su da se najave barem dan ranije. To nisu uradili po propisima, ali smo im mi izašli u susret. Njihovo objašnjenje je da oni idu dve nedelje na odmor, da će tek da pošalju pitanja… Mi smo ih šaljivo pitali ‘pa što ste dolazili pre odmora, bolje da dođete odmorni’. Ali dobro, imate nešto i da naučite od nas“, kazao je Drakulić za Novu ekonomiju.

O detaljima prva dva „ekscesa“, Drakulić nije želeo mnogo da govori, između ostalog zbog toga što su se bar na jedan u međuvremenu žalili, ali je naveo da mu je nedavno dupliran porez na kapitalnu dobit.

Na pitanje da li se u svojoj višedecenijskoj karijeri suočavao sa sličnim ponašanjem institucija, odnosno „pritiscima Poreske uprave“, Drakulić je naveo da nije.

„Nisam nikad. U istoriji svoje firme. Svi znaju kako Zoran Drakulić radi, da nismo nikada nikome ostali dužni, da uredno plaćamo poreze. Čak i vraćali, jer smo preplaćivali – ne znam koliko smo sada imali povraćaja poreza po raznim firmama…“, rekao je on.

Drakulić je dodao i da je nezvanično saznao da su organizatori protesta protiv kopanja litijuma u proteklim danima takođe došli „na udar“ Poreske, odnosno da su i nad njihovim firmama vršene inspekcije.

On je ocenio i da se Poreska suočava sa odlivom kadrova, da je „mnogo neznanja u (toj) instituciji“.

„Očigledno pokušavaju da plaše. Niti mogu bilo šta da nađu. Tačno osetite šta je (u pitanju), mi ćemo radije da platimo 50.000 poreza nego njima da dajemo 2.000… Ja se njih ne bojim“, rekao je Drakulić.

(Beta)

