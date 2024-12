Erste bazar otvoren u Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu

Erste banka je danas otvorila Erste bazar ženskog preduzetništva pod nazivom #verujusebe u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ u Beogradu.

Bazar je okupio dvadesetak ženskih preduzeća, koje su predstavile bogatu ponudu rukotvorina i proizvoda, a svaki proizvod nosi jedinstvenu priču o upornosti, kreativnosti i solidarnosti.

Praznični Erste bazar je po drugi put okupio inspirativne preduzetnice, socijalna preduzeća, startape i radne centre organizacija civilnog društva koje su osnovale ili vode žene.

„Sve su to različite životne priče koje su ih nekako uvele u svet preduzetništva, koji je za njih na početku bio i još uvek je neka vrsta velikog izazova. Zato im mnogo znači da dobiju prostor, da se predstave javnosti, ponude svoje proizvode i da se međusobno upoznaju, povežu, razmene kontakte i uspeju dalje da se razvijaju“, rekla je menadžerka za društveno odgovorno poslovanje, diverzitet i inkluziju u Erste banci Sonja Konakov Svirčev.

Istakla je da Erste banka posebno veruje u žensko preduzetništvo kao izvor snage i potencijala za dalji razvoj društva.

Konakov Svirčev je navela da su učesnice bazara i klijentkinje Erste banke i dodala da je to jedan od dodatnih vidova kojim banka želi da podrži razvoj ženskog preduzetništva.

„Ono što nas posebno ohrabruje jeste da bazar raste, da se broj učesnica povećava. Nadamo se da će sledeće godine biti veći odziv i da ćemo imati bar za 10 više, pa nekako u nekom momentu da okitimo celu baštu ovom ponudom“, kazala je ona.

Bazar je trajao od 11.00 do 15.00, a ulaz je bio besplatan za posetioce, koji su mogli da vide bogatu ponudu unikatnih proizvoda i podrže razvoj ženskog preduzetništva.

Za decu je bio organizovan zabavno-edukativni program i predstava „Čuvari Zmajevog blaga“.

Na bazaru su učestvovale Somborske šnajderke, nekadašnje žrtve porodičnog nasilja i deca bez roditeljskog staranja iz Centra „Zvezda“ koja izrađuju ukrase.

Ponuđene su bile i zdrave poslastice i organska čokolada koje dolaze iz poslastičarnice Šuma i Chocollama, odnosno slani i slatki zalogaji Udruženja „Naša kuća“, koje zapošljava mlade osobe sa različitim vrstama invaliditeta.

Na bazaru se predstavilo i prvo ekološko socijalno preduzeće u Srbiji ekoBag, koje zapošljava žene starije od 45 godina.

Svoje proizvode na bazaru predstavila je i škola „Milan Petrović“, koja obrazuje i vaspitava decu i odrasle sa smetnjama u razvoju.

Štand sa domaćim proizvodima imali su Dragin kulen i kobasica, kao i Avlija Bogatić, centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji su ponudili svoju rakiju iza koje je humana priča koja okuplja i radno angažuje osetljive kategorije društva.

Udruženje koje se bori protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja „Atina“ je na Erste bazaru prodavalo ručno rađeni nakit – simbol borbe za slobodu i jednakost, a BioIdea Sapuni svoje prirodne sapune zanimljivih oblika i mirisa, koje prave žene i ženska udruženja u seoskim naseljima.

Po prvi put na Erste bazaru učestvovalo je i žensko preduzeće Sto i Stolice, koji su posetioce obradovali ručno izrađenim čivilucima, klub stočićima i stalcima za kišobrane.

Udruženje Women on the Way, koje zapošljava žene izbeglice, ponudilo je ručno oslikane torbe, majice, nesesere i narukvice od staklenih perlica.

Udruženje distrofičara južnobačkog okruga, koje okuplja decu i mlade, predstavilo je rukotvorine poput heklanih igračaka i novogodišnjih ukrasa, dok je poslastičarnica Utočište ponudila sicilijanske, italijanske i bliskoistočne dezerte.

Na bazaru su predstavljeni i proizvodi Modernissime, unikatne čestitke i staklene kugle iz Mazek dizajna, izrađene od recikliranih materijala.

