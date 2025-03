Evroposlanica: Potrebna međunarodna nezavisna istraga u slučaju upotrebe zvučnog uređaja

Evroposlanica Irena Joveva ocenila je danas da potrebna međunarodna, nezavisna istraga o tome šta je izazvalo paniku i stampedo učesnika protesta u Beogradu, jer su građani Srbije izgubili poverenje u domaće institucije.

„Mislim da samo međunarodna, nezavisna istraga može dati jasan odgovor o tome šta se tačno desilo, ko je doneo odluku o upotrebi čega god i da li su prekršena osnovna ljudska prava, a ja mislim da jesu bila“, rekla je ona danas za N1 i ponovila da podržava srpske studente, naglašavajući da su oni uradili mnogo više nego sve politike u poslednjih 12 godina.

Joveva se prošlog meseca tokom govora na sednici u EP o situaciji u Srbiji poklonila srpskim studentima uz poruku na srpskom jeziku da ne odustaju „jer dobro pobeđuje zlo, jer narod koji traži pravdu ne može biti poražen“. Tada je još rekla da su mladi ljudi pokretačka snaga Srbije unazad nekoliko meseci i da nisu sami na tom putu.

„Nisam ekspert za to šta je bilo upotrebljeno, šta nije bilo upotrebljeno. Nisam najpametnija na svetu, mada sam političarka. Većina u ovom poslu misli da su najpametniji, ali nisu. Pa i nepobedivi, a nisu. Ali nesporna činjenica je – nešto je bilo upotrebljeno da je izazvalo toliku paniku među ljudima na ulicama“, rekla je danas u „Iza vesti“ Joveva.

Rekla je i da je nemoguće da toliko ljudi ima takve simptome i da vlast kaže da ništa nije bilo.

„U stvari, sad pričaju da imaju neke topove, pa sad ne znam šta će pričati za tri dana“, navela je i dodala da su građani Srbije izgubili poverenje u domaće institucije i da je u ovom slučaju, sa svim svedočenjima ljudi i videomaterijalima koji pokazuju čudno kretanje mase, potrebna međunarodna nezavisna istraga kao jedino logično rešenje da se to razreši, da se vidi kako i šta.

Evropska komisija, smatra, posmatra šta se u Srbiji dešava i samo – čeka.

„Ne znam šta još mora da se desi u Srbiji, da bi prestali samo da posmatraju, nego i da nešto konkretnije urade. Ja se ipak nadam, da će, tom posetom u Briselu (predsednika Srbije), barem taj deo rešiti i da će mu reći da mora da bude nezavisna međunarodna istraga, barem to“, istakla je.

Evroposlanica, poreklom iz Severne Makedonije, osvrćući se na veliku tragediju kada je u Kočanima u požaru poginulo 59 mladih ljudi, kaže da joj je jako teško da priča o tome, ali da su predstavnici vlasti, kako – tako, barem za sada, reagovali.

„Ne slažem sa svim stavovima makedonskog premijera i predsednice. Oni su kasno reagovali kada su bile žrtve, ali su ipak reagovali. Barem nisu negirali, lagali i manipulisali – za sad. Mislim da je to ipak velika razlika kako se nositi sa tragedijom i korupcijom koja je stvarno sistemska i duboko ukorenjena. U Srbiji vidimo negiranje, negiranje transparentnosti, svega što ima veze sa Evropom i njenim vrednostima“, navela je.

Komentarišući to što je predsednik Srbije posetio povređene u požaru koji su smešteni u srpskim zdravstvenim ustanovama, kaže da joj nije jasno kako iko može takav potez da podržava.

„Ne razumem kako to bilo ko može da podržava, da dopusti, pa i da podržava i kaže da samo pomaže ljudima. Okej, pomažu i ostale države, pomaže i Slovenija. Niko nije otišao da se slika, hvala Bogu. Ni familija ne može da dođe do tih ljudi da ih poseti, a on je to iskoristio. Iskoristio, kao što je u nizu iskorišćavao već neke druge događaje, za svoj PR. Mislim da svi koji ovo podržavaju ili brane moraju stvarno da se zapitaju šta je s njima. Razumem njega u smislu jer on to radi non-stop, ali ovo je stvarno kap koja je prelila čašu i mislim da ljudima kojima je to normalno moraju da se zapitaju šta onda nije normalno, jer ovo stvarno nije“, istakla je.

(Beta)

