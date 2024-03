Figaro: Tenzije na Balkanu sa mogućim sukobom na koji Evropljani moraju da reaguju brzo

Izjavljujući da su „vitalni interesi“ Srbije ugroženi, predsednik Aleksandar Vučić je izazvao zabrinutost za stabilnost na Balkanu, a to treba ozbiljno uzeti u obzir, ocenio je danas za list Figaro francuski istraživač Floran Parmantije (Florent Parmentier), koji povlači paralelu sa Ukrajinom.

Parmantije je rekao da se Vučićeva izjava o ugroženosti vitalnih interesa Srbije može protumačiti na dva načina.

„Izjava je možda deo govorničkog delovanja predsednika, onda će Srbija ostati u pregovaračkoj igri, ili se nalazimo pred sukobom. Lično se zalažem za prvu opciju“, rekao je stručnjak.

Prema njegovim rečima, druga opcija o mogućem sukobu može samo da bude ako „Srbija smatra da je dovoljno naoružana da krene u ofanzivu, znajući da Rusija neće doći da je brani“, pošto je zaokupljena Ukrajinom.

Parmantije je izrazio sumnju da bi Srbija rizikovala da vojno podrži potencijalno otcepljenje Republike Srpske od BiH.

„U vojnom smislu je to sumnjivo. Ali rat u Ukrajini je ipak otvorio drugi front na Bliskom istoku. Ako je ikada u poslednjih 25 godina bilo prilike da se sukob obnovi, to bi moglo biti sada. Da li bi srpski predsednik rizikovao da bude isključen iz Saveta Evrope? Verovatno. Da li bi uspeo da se osveti za scenario od pre 25 godina? To nije najverovatniji ishod“, ocenio je stručnjak.

Međutim, ako bi došlo do tog scenarija, to bi se verovatno dogodilo u bliskoj budućnosti.

O vezama Srbije i Rusije, Parmantije smatra da je Rusija korisna karta za Vučiča jer omogućava da okupi neke od nacionalista na unutrašnjem planu i da pokaže da Srbija nije sama na međunarodnoj sceni.

On je rekao da postoje dva aspekta za mogući interes Srbije da uđe u sukob.

„Postoje dva aspekta. Prvo, da biste vodili rat visokog intenziteta, potrebni su vam ljudi i mnogo municije. Ne sumnjam da postoje nacionalističke grupe koje žele da se bore. Međutim, Balkan se danas nalazi u relativno oslabljenoj demografskoj situaciji“, ocenio je Parmantije i dodao da u slučaju rata visokog intenziteta, ne vidi kako bi „Srbija mogla održivo da zadrži svoje dobitke“.

S druge strane, mogućnost oružanog sukoba primorala bi Bosnu da učini ustupke. Ukupna geopolitička situacija ne ide u prilog Bosni jer Evropljani sigurno imaju manje mogućnosti da im pomognu nego pre dve godine. Proizvodni kapaciteti i zalihe se usmeravaju u Ukrajinu, dodao je stručnjak.

(Beta)

