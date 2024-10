Goran Marković: Rušenje Starog savskog mosta, Sajma i hotela ‘Jugoslavija’ – hirovi vlasti

Reditelj i pisac Goran Marković ocenio je večeras da su najavljena rušenja Starog savskog mosta, Sajma i hotela „Jugoslavija“ u Beogradu – hirovi vlasti.

„Nekome je palo na pamet da se poigrava sa ljudima, životima i uspomenama… Ja mislim da se oni bave ponižavanjem ljudi“, rekao je Marković u emisiji „Utisak nedelje“, a preneo portal Nova.rs.

Upitan kakve su šanse građana protiv vlasti koju tako opisuje, Marković je kazao da su male, jer vlast u „orgijama samovolje“ uprkos opštem konsenzusu u društvu da ne treba kopati litijum i dalje na tome insistira, te mu je „očekivano da vlast ruši“.

„Jedino objašnjenje za to je uživanje u tome, ne vidim drugi razlog. Ne verujem da će se neko grdno ovajditi, a možda i hoće neko uzeti proviziju, ali to nije suština. Suština je u tome da pokažem kako ja mogu sve, mogu da vas zgnječim ako hoću“, ocenio je Marković.

Arhitekta i predsednik Akademije arhitekture Srbije Bojan Kovačević smatra da vlast ne sluša šta građani Beograda misle, i to ne samo o mostu.

„Most je prva od krunskih adresa na koju vlast sada nasrće. Sajam je nagovešten, Generalštab je nagovešten, hotel ‘Jugoslavija’ je ograđen šestometarskim paravanima, valjda da se ne vidi šta se tamo dešava… Tako ja vidim ovaj trenutak gde 1. novembra most treba da bude zatvoren, a za 31. oktobar su zakazani protesti“, kazao je Kovačević.

Prema njegovim rečima, došlo je do slike koja je „potpuni apsurd“ – da građani potencijalno spašavaju vlast od „teških problema i blamova koji će nastati ako budu terali tu priču sa mostom“.

Govoreći o inicijativi da se most prebaci između Zemunskog keja i Velikog ratnog ostrva, ocenio je da se to sprovodi sa logikom „evo nismo bacili most u đubre, nego smo iskoristili konstrukciju na drugom mestu“.

„Most ne može da se prebaci, u tehničikom smislu to su bajke za malu decu. On može samo da se demontira, pa da se na drugom mestu sastavlja, a to opet košta prilično mnogo“, rekao je Kovačević i uputio kritiku opozicionim strankama da ne reaguju na nezadovoljstvo građana, kada se radi o arhitektonskim i kulturnim temama.

Pisac, izdavač i jedan od osnivača inicijative „PorGlas“ Gojko Božović ocenio je da jednu po jednu tačku Beograda zauzima Beograd na vodi.

„Tako su nestale železnička i autobuska stanica koje smo imali u centru grada i one se sada, za većinu građana Srbije nalaze na nepoznatim lokacijama, pa ni ljudima koji žive u Beogradu nije lako da do njih dođu“, naveo je Božović.

Prema njegovim rečima, sada je zbog interesa Beograda na vodi ugrožen Beogradski sajam, ali i Stari savski most.

„Nema nijednog drugog razloga zašto je on doveden u pitanje, nego je to interes Beograda na vodi“, smatra Božović, dodajući da „sve što smeta Beogradu na vodi može da bude uništeno“, nevezano za to da li to menja arhitektonsku i kulturno-istorijsku tradciju Beograda.

(Beta)

