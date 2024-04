Grbović (PSG): Nisam bio ni kod Vučića u Jajnicima, ni kod patrijarha, a ni Hil me nije nagovarao

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović rekao je da na njega i odluku njegove stranke da ide na izbore 2. juna „nije uticao nikakav sastanak kod Vučića u Jajincima na kafi i vinu, niti kod patrijarha bilo gde, a ni nagovor američkog ambasadora Kristofera Hila“, kako su to insinuirali neki predstavnici onih stranaka koje su odlučile da ne idu na izbore.

On je gostujući u emisiji „Pravi ugao“, na Radio-televiziji Vojvodina (RTV), rekao da ako postoje konkretna saznanja da je neko išao na takve sastanke – onda to treba i da kaže.

„Tvrdim da nisam bio. Ako je neko bio, voleo bih da znam, jer ne bih nastavio saradnju sa takvim čovekom. Ali ovako samo optuživati i iznositi insinuacije bez dokaza, to nije uredu“, rekao je Grbović.

On je dodao da je jedan od motiva da se donese odluka o izlasku na izbore, pošto je vlast usvojila zahteve opozicije, bio i taj da se ne iznevere građani Beograda.

„Smatram da imamo obavezu prema građanima koji su izašli i glasali za listu „Srbija protiv nasilja (SPN)“ 17. decembra, prema onim građanima koji protestuju već godinama“, istakao je Grbović.

On je naglasio i da razume emotivnu reakciju ljudi nakon raspada koalicije „Srbija protiv nasilja“.

„Koalicija „Biram borbu“ je formirana i kreće u kampanju. Istovremeno, treba da bude formirana i izborna komisija koja će odmah početi da raditi na ispravljanju izbornih nepravilnosti i sređivanju biračkog spiska“, rekao je Grbović.

On je istakao da je to zakonski već rešeno i da se sve završava pasivizacijom prebivališta. „Ako se utvrdi da neko živi na nekoj od sumnjivih adresa koje počinju brojem nula, ili u državnim institucijama, trafo stanicama, tada bi se pokretala ta pasivizacije“, objasnio je Grbović.

Predsednik PSG je dodao da neće napadati ljudeiz koalicije Srbija protiv nasilja, sa kojima je do juče sarađivao.

„Mi ćemo u nekim lokalnim samoupravama nastupiti zajedno i ne bi imalo smisla da jakim izjavama ili optužbama kontaminiramo odnose i saradnju u drugim lokalnim sredinama ili neku eventualnu buduću saradnju na republičkom nivou, jer samo zajednički možemo pobediti na parlamentarnim izborima“, rekao je Grbović.

On je na pitanje novinarke da li bi, da su ostali zajedno i vršili pritisak, vlast možda prihvatila i uslov da se svi lokalni izbori odlože do jesenim te da se do tada sprovedu preporuke ODHIR, odgovorio da bi „teoretski pritisak i urodio plodom, ali da se došlo do tačke kada je odluka morala da bude doneta“.

„Politika je veština mogućeg, a ne veština željenog. Odmah posle izbora 17. decembra sam govorio da će biti novih izbora u Beogradu. Tada je trerbalo raditi nešto“, zaključio je Grbović.

(Beta)

