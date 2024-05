Grbović (PSG): Sve liste koalicije predate u skladu sa zakonom

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović izjavio je da su sve liste koalicije „Biramo borbu“, u kojoj je i PSG, predate u skladu sa zakonom i da su „preživele sve prigovore naprednjaka“ i da očekuje odlične izborne rezultate opozicije.

On je za današnje novine „Nova“ rekao da će opozicija sigurno ostvariti odlične rezultate na lokalnim izborima 2. juna u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Valjevu i Zrenjaninu, jer je „gnev zbog načina vladanja Srpske napredne stranke (SNS) u narodu ogroman“.Grbović je, govoreći o izbornim uslovima, rekao da se ta tema nakon izbora neće zatvoriti, kao što nije zatvorena ni posle izbora 2022, ni 2023. godine.

„Nijedan izlazak opozicije na izbore nije doprineo legitimizaciji izbornih manipulacija SNS-a, već upravo suprotno: jaka kontrola i borba su doveli do ogoljivanja svih mehanizama izbornih krađa i do toga da je sada cela Evropa sa time detaljno upoznata“, rekao je on.

Upitan može li saradnja opozicije koja je činila „Srbiju protiv nasilja“ biti nastavljena u istom formatu posle izbora, kazao je da su se koalicije i akteri uvek menjali, ali da jedna podela opstaje već decenijama, „čak i vekovima“.

„To je podela na demokratsku i radikalsku Srbiju. Demokratsku Srbiju koja je izgrađena na vrednostima, koja i stvara i uapređuje, i radikalska Srbija sazdana na mitomaniji, koja ruši i unesrećuje i čiji protagonisti sramote Srbiju“, ocenio je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.