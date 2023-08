Hil: Rusija nema podatke o količini hrane koja je zbog sporazuma o žitu stigla do siromašnih država

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil (Christopher Hill) izjavio je danas da Rusija, za razliku od SAD i drugih država, ne učestvuje u svetskom programu za hranu i da zbog toga ne može imati tačne podatke o tome koja je količina hrane iz Ukrajine primenom sporazuma o žitu stigla u siromašne zemlje.

„Mi dobro znamo koliko je ukrajinskog žita uspelo da dođe do siromašnih zemalja, više od 50 odsto žita, dve trećine pšenice je uspelo da dođe do siromašnih država“, rekao je on odbacujući tvrdnje ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka da je cifra manja od tri odsto.

Hil je za TV Kurir izjavio da svetu sledi glad i visoke cene hrane ukoliko se Moskva ne vrati Crnomorskom sporazumu o izvozu žita iz Ukrajine koji je, kako navodi, bio veoma uspešan.

„Prvo, Rusija mora da prestane da napada brodove koji su puni hrane namenjene ljudima kojima je ta hrana potrebna, ljudima koji gladuju. Užasno je što je Rusija donela takvu odluku (da se povuče iz sporazuma) izgleda da ona ima veze sa željom da prodaju više svoje hrane“, rekao je on.

Hil je dodao da nije tačno da Rusija nije mogla da izvozi sopstvenu pšenicu i đubrivo, što joj je sporazumom obećano, i da takve vrsrte izvoza nikada nisu bile ograničene ili sankcionisane.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.