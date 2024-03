Igor Novaković za Betu: Odnosi Srbije i NATO 25 godina nakon bombardovanja solidni

Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove je ocenio da su odnosi Srbije i NATO 25 godina nakon bombardovanja solidni i rekao da Srbija, čak i da to poželi, ne bi mogla da postane članica te vojne alijanse zbog nerešenog kosovskog pitanja.

Novaković je za agenciju Beta kazao da bi članstvo u NATO moglo da bude korisno za Srbiju, ako je njen krajnji cilj ulazak u EU.

„NATO nije samo vojni već i politički savez. Srbija se izjašnjava kao neutralna zemlja, ali ako bi želela to da promeni i pristupi NATO, to ne bi moglo da se desi dok se ne reši pitanje Kosova. Postoje tu još neki preduslovi, ali sve su to stvari koje bi se relativno lako rešile ako postoji politička volja“, kazao je Novaković.

Komentarišući izjavu američkog ambasadora Kristofera Hila da je Srbija mnogo bliže NATO nego Kosovo, sagovornik agencije Beta je rekao da je ta tvrdnja tačna i da Kosovo nije članica Partnerstva za mir dok Srbija jeste.

On je dodao da četiri zemlje članice NATO pakta ne priznaju nezavisnost Kosova i da je saradnja tog vojnog saveza sa Srbijom snažnija i produbljenija.

Ocenio je da na Srbiju nema značajnijeg uticaja činjenica da su Finska i Švedka, koje su dugo bile neutralne, nedavno postale članice NATO.

Švedska je 7. marta postala 32. članica NATO, a na svetu je ostalo 20 zemalja koje se izjašnjavaju kao neutralne, među njima i Srbija.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.