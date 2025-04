Indeks participacije mladih: Nezaposlenost mladih u Srbiji u porastu

U Srbiji je u 2023. godini 18,5 odsto mladih starosti od 15 do 29 godina bilo nezaposleno, što je 1,4 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje novi godišnji Indeks participacije mladih, koji je danas predstavljen u Evropskoj kući.

U Indeksu se ukazuje na nedovoljnu zastupljenost mladih u politici, ali i pokazuje da su mladi jedna od najmanje zastupljenih grupa u parlamentima u regionu Zapadnog Balkana i Turske sa manje od pet odsto, dok u vladama u regionu, u periodu koji je ovo istraživanje pokrilo, nije bilo ministarki i ministara mlađih od 30 godina.

Savetnica za omladinsku politiku Ministarstva turizma i omladine Snežana Klašnja izjavila je na predstavljanju Indeksa da je politička participacija mladih bitna tema za sve, kao i da je povezivanje mladih ljudi u regionu od velike važnosti za njihovu međusobnu toleranciju i napredak.

Na pitanje da li će mladi, kroz projekat „Stronger voices for better choices“, koji je takođe obuhvaćen Indeksom, uspeti da prevaziđu određene političke i društvene predrasude koje imaju jedni o drugima, kao i o situacijama u svojim i zemljama u regionu, ona je navela da svako učestvovanje u regionalnoj saradnji utiče na to da se smanje, pa i eliminišu predrasude, kako kod mladih, tako i kod odraslih ljudi.

„Ministarstvo turizma i omladine svake godine radi istraživanje o položaju i potrebama mladih u Srbiji, gde vidimo da se neka pitanja ponavljaju, a jedno od njih je odnos mladih prema drugim nacionalnostima i veroispovestima. Tokom godina primećujemo da se taj trend pozitivno razvija, ali i da postoji određena grupacija mladih ljudi prema kojima mladi u Srbiji imaju najviše nepoverenja, što su najčešće mladi albanske nacionalnosti. Ovaj Indeks je jedan od načina kako se to može prevazići“, rekla je Klašnja.

Plamena Halačeva, zamenica ambasadora Evropske unije (EU) u Srbiji, izjavila je da mladi ljudi, kao aktivni građani i građanke, mogu da pozivaju na odgovornost institucija, poštovanje demokratskih vrednosti i transparentnost delovanja institucija, što je posebno važno za Zapadni Balkan, koji aktivno radi na jačanju demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava u okviru procesa pristupanja EU.

„Evropska unija spremno podržava projekte koji jačaju regionalnu saradnju i u praksu stavljaju principe participativne demokratije“, dodala je ona.

Indeks participacije mladih objavljuje se od 2017. godine kao uvid u politički, ekonomski i društveni kontekst koji može osnažiti ili ometati participaciju mladih u društvu.

