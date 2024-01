Islamska država saopštila da je ona izvela napad na komemoraciju u Iranu

Grupa Islamska država je danas saopštila da je ona izvela napad u kojem su u sredu u Iranu poginule 84 osobe tokom komemoracije za generala Kasema Sulejmanija, poginulog 2020. godine, do tada glavnog za iranske vojne operacija na Bliskom istoku.

U tom napadu u Kermanu, na jugu Irana, ranjene su 284 osobe kod džamije Saheb al-Zaman u kojoj je grob generala Sulejmanija ubijenog u januaru 2020. u napadu američke bespilotne letelice u Iraku.

Islamska država je preko Telegrama saopštila da su dva njena borca „aktivirala eksplozivne pojaseve“ usred „velikog skupa otpadnika u blizini groba njihovog vođe Kasema Sulejmanija“.

On je u Iranu bio popularan zbog uloge u porazu Islamske države u Iraku i Siriji, a bio je i jedna od ključnih ličnosti uopšte. Generala je za života Ajatolah Alija Hamnei proglasio „mučenikom“.

Islamska država je navela da je napad na komemoraciju deo kampanje pod nazivom „Ubijajte ih gde god ih nađete“, a njen portparol izjavio da se ta kampanja sprovodi „u znak podrške muslimanima gde god da se nalaze, posebno u Palestini“.

Iranski zvaničnici su odmah posle napada uperili prst u Izrael i SAD, a Stejt department je to ocenio „apsurdnim“ i dodao da to „liči na teroristički napad, kao što je to radila Islamska država“.

(Beta)

