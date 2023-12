Istraživanje Štade: Za većinu Evropljana prehlada nije prepreka za intimnost sa partnerom

Poljupce prehlađenom partneru ne bi uskratila trećina Evropljana, a za dodatnih 30 odsto prehlada ne bi bila prepreka ni za punu fizičku intimnost, pokazuje Zdravstveni izveštaj za 2023. godinu nemačke farmaceustke kompanije Štada.

Svaki četvrti Evropljanin veruje da je sada znatno podložniji prehladama i infekcijama nego je to bilo pre pandemije, a njih 23 odsto je uverenja da je pandemija značajno oštetila njihov imunološki sistem.

Kako je navedeno u saopštenju Štade, iznenađuje podatak da su ovakve ocene u visokom procentu prisutne među mladima, pa gotovo polovina mladih Evropljana uzrasta od 18 do 34 godine (46 odsto) tvrde da se sada mnogo lakše i češće razbole nego pre pandemije, a 32 odsto čvrsto veruje da im je period pandemije oštetio imunološki sistem.

Rumuni (66 odsto), Poljaci (66 odsto) i Italijani (62 odsto), prednjače u tim uverenjima. Nasuprot njima građani Češke i Srbije ( po 70 odsto) tvrde da prehlade imaju jednako često kao i pre pandemije, dok svega 12 odsto Evropljana ističe da je uverenje o većoj podložnosti prehladama posle pandemije Covid 19, zapravo čista fikcija.

Distanca ili intimnost sa prehlađenim partnerom za većinu Evropljana ne predstavlja problem. Više od polovine Evropljana (59 procenata) sklono je intimnostima sa prehlađenim partnerom, pokazuje Štadin zdravstveni izveštaj .

Poljupce prehlađenom partneru izričito ne bi uskratila 1/3 Evropljana, a za dodatnih 30 odsto, prehlada ne bi bila prepreka ni za punu fizičku intimnost.

Holanđani (67), Austrijanci (67 odsto) i Španci (66 odsto) prednjače u razmišljanju da ih prehlada ne bi omela da budu intimni sa bolesnim partnerom. Takav stav jednak je za ispitanike koji navode da imaju dobro, srednje ili nikakvo znanje o zdravlju.

U Srbiji bi 60 odsto građana bilo intimno sa partnerom uprkos prehladi, dok bi 40 odsto držalo distancu. Jednak procenat Evropljana (39 odsto) takođe ne bi bio sklon intimnijim kontaktima sa partnerom koji ima prehladu, a 52 odsto Britanaca, 44 odsto Nemaca, kao i 54 odsto Uzbekistanaca kažu izričito ne svakoj intimnosti ukoliko partner ima prehladu.

Istraživanje je pokazalo i da su muškarci skloniji intimnosti uprkos bolesti, 64 odsto, u odnosu na 55 odsto žena koje su se tako izjasnile.

Isto tako mlade ljude od 18-34 godine mnogo manje brine prehlada partnera (29 odsto) nego sredovečne (39 odsto) i posebno one starije (50 odsto).

„Kada je reč o osnovnom znanju Evropljana o prehladi i povezanim simptomima ono je alarmantno nisko, pa samo 37 odsto njih je dalo tačan odgovor na pitanje koja se najniža temperatura tela klasifikuje kao groznica kod odraslih i označilo da je to 38 stepeni Celzijusa. Skoro polovina Evropljana (45 odsto) tvrdi da je to 37,5 stepeni ili manje, a 18 procenata veruje da je to 38,5 stepeni ili čak i više“, navela je Štada.

Štada petu godinu zaredom organizuje online ispitivanje javnog mnjenja evropske populacije po pitanju zdravstvenih navika i odnosa prema zdravlju. Ovogodišnje istraživanje obuhvatilo je više od 32 hiljade ispitanika, starosti od 18 do 99 godina, u 16 zemalja – Austrija, Belgija, Češka, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Španija, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kazahstan i Uzbekistan.

(Beta)

