Jakovljević (Magločistač): Finansijska neizvesnost je najveći balast za nezavisno novinarstvo

Novinarka subotičkog portala Magločistač Natalija Jakovljević kazala je danas da je finansijska neizvesnost “najveći balast” za nezavisno novinarstvo.

“Mi novinari u malim medijima radimo sve: pišemo tekstove, snimamo, pišemo projekte, bavimo se administracijom… Vrlo je zahtevno i vrlo je teško“, kazala je ona na javnoj debati u Subotici koju je organizovalo Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV).

Kazala je da uz to rade i za druge medije da bi zaradili za život, te da, kako je ukazala, „što je večita borba”.

Dodala je da oglašivači „uglavnom“ ne žele da se reklamiraju jer je „Magločistač“ portal koji ima kritički pristup prema donosiocima odluka.

Kazala je i da strani donatori mahom sve manje podržavaju proizvodnju medijskih sadržaja, a sve više insistiraju da se baziraju na kreiranje biznis planova.

Glavna i odgovorna urednica portala Autonomija Branka Dragović Savić kazala je da mediji civilnog društva opstaju na rubu egzistencije.

Prema njenim rečima, to uspevaju, prvenstveno zbog entuzijazma i posvećenosti onih koji rade u njima.

Rekla je da je u Srbiji medijski sistem centralizovan, pa najveći broj medija izveštava o onome što se dešava u Beogradu, „u političkom, ekonomskom i estradnom smislu“.

“Šta mi uopšte znamo šta se dešava u drugim lokalnim sredinama“, upitala je Dragović Savić.

Ona je ocenila da novinarske profesije u Srbiji „ima još samo u tragovima“, a ti tragovi su, kako je kazala, upravo u medijima civilnog društva.

„Nisam sigurna da su građani dovoljno svesni činjenice da bez novinarstva nije moguće očuvati ljudska prava“, kazala je Dragović Savić.

Pravni ekspert NDNV-a, advokat Veljko Milić rekao je da se medijski zakoni često menjaju i procedure pooštravaju da bi se sprečile zloupotrebe.

„Ali nije to suština, suština je da kada dođe do zloupotrebe određenog zakona, to nadležne institucije moraju da procesuiraju“, kazao je Milić.

Javna debata je održana u sklopu projekta „Otporni mediji civilnog društva za obnovu poverenja građana“, koji podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Predstavljena je i analiza materijalnog položaja medija zajednice sa preporukama za uspostavljanje novog modela finansiranja „Mediji civilnog društva na rubu egzistencije, ugrožen javni interes“.

(Beta)

