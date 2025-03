Kanadska provincija Ontario povećala za 25 odsto cenu struje koju isporučuje Amerikancima

Premijer kanadske provincije Ontario objavio je da se od danas naplaćuje 25 odsto više za struju za 1,5 miliona Amerikanaca, kao odgovor na trgovinski rat američkog predsednika Donalda Trampa.

Ontario snabdeva strujom američke države Minesotu, Njujork i Mičigen.

„Neću oklevati da povećam ovo opterećenje. Ako SAD eskaliraju, neću oklevati da potpuno prekinem struju“, rekao je premijer Ontarija Dag Ford na konferenciji za novinare u Torontu.

On je naglasio da to ne želi i da se „oseća užasno“ za američki narod koji, kako je dodao, nije počeo trgovinski rat, i da je jedina osoba odgovorna za to predsednik SAD Donald Tramp.

Ford je rekao da će provincija Ontario zadržati povećanu tarifu za struju iako je Tramp proglasio jednomesečno odlaganje primene dodatnih carina na kanadsku robu, ukazujući da jednomesečna pauza ne znači ništa osim više neizvesnosti.

Prema novim tržišnim pravilima svaki generator koji prodaje struju SAD-u mora da doda 25 odsto na cenu. Vlada Ontarija očekuje da će se time generisati prihod od 300.000 kanadskih dolara do 400.000 kanadskih dolara dnevno, koji će, kako je rečeno, biti upotrebljeni da se podrže radnici, porodice i firme u Ontriju.

Ova nova doplata se uvodi pored prvobitnih uzvratnih carina u vrednosti od 30 milijardi kanadskih dolara (21 milijarda američkih dolara) koje je kanadska savezna vlada uvela na američke proizvode kao što su sok od pomorandže, puter od kikirikija, kafa, kućni aparati, obuća, kozmetika, motocikli, proizvodi od papira.

Tramp je pokrenuo novi trgovinski rat prošle nedelje uvođenjem carina za tri najveća trgovinska partnera SAD – Meksika, Kanade i Kine, što je odmah izazvalo uzvratne mere tih zemalja i poremećaj finansijskih tržišta.

Tramp je kasnije izjavio da je odložio na mesec dana primenu carine od 25 odsto na mnoga dobra iz Kanade i Meksika usred rasprostranjenog strahovanja od šireg trgovinskog rata.

Premijer kanadske provincije Ontario je ocenio da će novi nameti dodati oko 100 kanadskih dolara (69 američkih dolara) mesečno na račune svakog Amerikanca koji time bude pogođen.

„Dok se carine ne skinu sa stola, dok pretnja o carinama ne ode zauvek Ontario neće popustiti“, rekao je Ford.

Ford je rekao da Tramp menja mišljenje svaki dan ali ako nastavi da napada Kanadu da će učiniti sve što može da maksimalno uveća „bol“ koji će naneti SAD-u svojim merama.

„Republikanci, bar oni sa kojima ja razgovaram, se ne slažu sa predsednikom Trampom ali su suviše uplašeni da izađu i to kažu javno. To je šteta, ali moramo da prekinemo ovo (carine), rekao je premijer Ontarija.

Tramp je pozvao američke proizvođače automobila da premeste proizvodnju iz Kanade i Meksika u SAD. Prošle nedelje Tramp je odobrio jednomesečno izuzeće za carine od 25 odsto na vozila i autodelove koji se prodaju preko severnoameričkog trgovinskog sporazuma USMCA, posle razgovora sa liderima proizvođača automobila Ford, Dženeral Motors i Stelantis.

Premijer kanadske provincije Ontario Ford takođe je ukazao da američki predsednik preti Kanadi sa carinama na čelik, aluminijum i mlečne proizvode. „Učiniću šta god mogu da maksimiziram bol prema Americi“ rekao je Ford.

Ministar energetike i elktrifikacije Ontarija Stiven Leče rekao je da je Americi potrebna kanadska struja i da bi ta odluka mogla da utiče na druge američke države pošto te tri države često dalje prodaju struju iz Ontarija.

„Za žaljenje je što smo došli do ovde“, rekao je kanadski ministar.

Trampov trgovinski rat i njegov govor o tome da hoće da Kanada postane 51. američka država razbesneo je Kanađane koji zvižde američkoj zastavi na utakmicama NHL i NBA, neki otkazuju putovanja južno od granice, a mnogi izbegavaju kupovinu američke robe kada mogu, piše agencija AP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com