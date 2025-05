Kanadski premijer Karni stigao u Vašington na težak sastanak sa Trampom

Novi premijer Kanade Mark Karni koji je došao na to mesto uz obećanje da će se suprotstaviti povećanoj agresivnosti predsednika SAD Donalda Trampa, imaće priliku da to danas učini u četiri oka u Ovalnom kabinetu.

Tramp je razbio decenijama star savez rekavši da želi da Kanada postane 51. američka država i uvevši visoke carine protiv tog ključnog partnera u proizvodnji automobila i snabdevanju naftom, električnom energijom i drugom robom.

Negodovanje koje je izazvao Tramp omogućilo je Karnijevoj Liberalnoj stranci da prošlog meseca postigne zapanjujuću pobedu, kada su trgovinski rat i napadi Trampa na kanadski suverenitet razgnevili birače.

Trampov otvoreno neprijateljski pristup pokrenuo je pitanja svetskih lidera o tome kako da upravljaju odnosima sa SAD. Neki, poput premijera Velike Britanije Kira Starmera, upustili su se u „ofanzivu šarmiranja“, a druge, poput predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Tramp je dočekao gnevno jer nisu dovoljno poslušni.

Robert Botvel, profesor kanadske istorije i međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Torontu, rekao je da Karni ne bi trebalo da se sastane s Trampom jer „videli smo šta Tramp radi, videli smo šta je uradio sa Zelenskim, a sigurno bi pokušao da to uradi i s Karnijem. To nije u Karnijevom interesu. To nije u interesu Kanade“.

Karni je pred današnji sastanak u Ovalnom kabinetu i ručak s Trampom rekao da je izabran za premijera da bi se „suprotstavio“ Trampu i da je Kanada „u krizi kakva se viđa jednom u životu“, te očekuje „težak razgovor“, ali nada se da će biti „konstruktivan“.

Tramp je novinarima u ponedeljak rekao da „nije siguran zašto Karni želi da ga vidi“ i dodao da „pretpostavlja da želi da postigne dogovor“.

Američki ministar trgovine Hauard Latnik je u ponedeljak u jednom intervjuu, na pitanje da li bi SAD mogle da postignu dogovor s Kanadom, nazvao tu zemlju „socijalističkim režimom“ koji se „u osnovi hrani Amerikom“ i procenio da će sastanak Tramp-Karni biti „fascinantan“.

Tramp je tvrdio da Sjedinjenim Državama „ne treba ništa od Kanade“, da su američke kompanije izgradile kanadski automobilski sektor, da Sjedinjenim Državama ne treba ni energija iz Kanade iako skoro četvrtina nafte koju SAD troše dolazi iz kanadske pokrajine Alberta.

Tramp je omalovažavao i vojne obaveze Kanade uprkos partnerstvu još od Drugog svetskog rata i rekao da Kanada troši „manje novca na vojsku nego praktično bilo koja zemlja sveta“ i da „plaća NATO-u manje od svih“.

„Misle da mi to subvencionišemo. Misle da ćemo ih zaštititi, i, zaista, štitimo ih. Ali istina je da oni ne snose svoj puni deo, i to je nepravedno prema Sjedinjenim Državama i našim poreskim obveznicima“, kazo je ranije Tramp.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com