Kineska medijska grupa objavila listu 10 najvažnijih vesti za Kinu 2023. godine

Kineska medijska grupa (CMG) objavila je listu 10 najvažnijih vezanih za Kinu 2023. godine.

1. Si Đinping je jednoglasno izabran za kineskog predsednika na Trećem plenarnom sastanku Prvog zasedanja 14. Svekineskog narodnog kongresa. Si je takođe jednoglasnim glasanjem izabran za predsednika Centralne vojne komisije (CMC) Narodne Republike Kine.

2. Pokrenuta tematska obrazovna kampanja o proučavanju i sprovođenju Si Đinpingove misli o Socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novo doba. Kampanja prevazilazi teoriju, naglašavajući praksu kao jednu od njenih osnovnih ključnih reči. Od članova KP Kine se traži da primene Si Đinpingovu Misao o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru u unapređivanju izgradnje kineske modernizacije, rešavanju problema koji su ometali ekonomski i društveni razvoj, predupređujući deaktiviranje velikih rizika, i vršeći potpunu i rigoroznu samoupravu.

3. Počevši od 8. januara 2023. godine, Kina je smanjila upravljanje kovidom 19 sa klase A na nivo infektivne bolesti klase B ,u skladu sa zakonom zemlje o prevenciji i lečenju zaraznih bolesti.Fokus upravljanja kovidom 19 preusmerio se sa sprečavanja infekcije na čuvanje zdravlja ljudi i sprečavanje teških slučajeva. Takođe, kontrolne mere za rizične oblasti i osoblje promenile su se iz karantina u e posete bolnici.

4. Kineska ekonomija pokazala znake stabilnog oporavka koji je nastavio je da dobija zamah ove godine, sa BDP-om koji je porastao za 5,2 odsto u prva tri kvartala, što predstavlja najjače performanse među najvećim svetskim ekonomijama. Ukupni BDP Kine premašio je 126 biliona juana (oko 17,6 biliona dolara). Kina je i dalje najveći pokretač globalnog rasta, čineći oko trećinu globalnog ekonomskog rasta.

5. U čast 10. godišnjice predstavljanja Inicijative Pojas i put, Treći forum za međunarodnu saradnju Pojas i put uspešno je održan od 17. do 18. oktobra 2023. u prestonici Kine, Pekingu.U obraćanju na svečanom otvaranju predsednik Kine Si Đinping je najavio da će Kina sa akcijama u osam tačaka podržavati visokokvalitetnu saradnju na Pojasu i putu. Si je imao bilateralne sastanke sa stranim liderima koji su prisustvovali Forumu, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tokom Foruma je ostvareno 458 konkretnih rezultata, dok su kineske i strane kompanije postigle sporazume o saradnji vredne 97,2 milijardi američkih dolara.

6. U drugoj dekadi jula Centralni komitet KP Kine i Državni savet zajedno su izdali Vodič za jačanje razvoja privatne ekonomije, obećavši da će poboljšati poslovno okruženje, poboljšati političku podršku i jačati pravnu garanciju za njen razvoj. Relevantni organi i lokalne uprave širom zemlje su izdali konkretne mere za realizaciju. Na kraju jula Nacionalna komisija za razvoj i reforme objavila je 17 mera za dodatno ohrabrivanje privatnih investicija. Komisija je, takođe, sa brojnim organima zajedno izdala 28 mera za unapređenje razvoja privatnih kompanija na planu pristupa tržištu, podrške u vidu činilaca, pravne garancije, preduzetničkih usluga i poslovnog okruženja.

7. Godišnja proizvodnja žitarica u 2023. godini u Kini dostigla je rekordnih 695,4 miliona tona, što je za 1,3 odsto više u odnosu na prošlu godinu, pokazali su podaci Nacionalnog biroa za statistiku.Time je Kina 9. godinu zaredom ostvarila proizvodnju žitarica veću od 650 miliona tona.

8. Kina je održala 31. Međunarodne univerzitetske letnje igre (FISU) u Čengduu, u jugozapadnoj provinciji Sičuanu i 19. Azijske igre u Hangdžou, u provinciji Džeđijangu

9. Obilni pljuskovi pogodili su regione na severu Kine u julu i avgustu, što je dovelo do poplava i geoloških katastrofa.U hitnim trenucima, Centralni komitet KP Kine, sa Si Đinpingom u osnovi, nastavio je čvrsto da stoji u stavljanju naroda na prvo mesto i još jednom pružio snažnu podršku svima koji su pogođeni. Kina je izdala dodatnih hiljadu milijardi juana (oko 139,9 milijardi dolara) suverenih obveznica u četvrtom kvartalu 2023. godine kako bi podržala obnovu oblasti pogođenih katastrofama i povećala mogućnosti zemlje za pomoć u katastrofama.

10. Kina je solidno promovisala samopouzdanje i snagu na visokom nivou u nauci i tehnologiji i sprovela strategiju razvoja podstaknutu inovacijama od 2023. godine, nastavljajući da pravi nove pomake u naučnim i tehnološkim inovacijama. Kina je lansirala svemirski brod Šendžou-16 30. maja, do oktobra je lansirala svemirski brod Šendžou-17, šaljući svoju najmlađu tročlanu posadu u svemir.C919, samorazvijeni kineski veliki putnički avion, završio je svoj prvi komercijalni let od Šangaja do Pekinga krajem maja, i označio svoj zvanični ulazak na tržište civilne avijacije. Posle pet godina projektovanja, izgradnje i probnog putovanja koje je usledilo, prvi kineski veliki kruzer „Adora Magic City“, isporučen je u Šangaj u novembru, a njegovo prvo putovanje zakazano je za 1. januar 2024. godine.

