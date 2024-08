Kineski naučnici otkrili obrasce usporavanja rotacije Zemlje tokom miliona godina

Kineski istraživači, u saradnji sa kolegama iz Francuske, Nemačke i Irske, otkrili su da se u periodu od pre 650 miliona godina do pre 280 miliona godina razdaljina od Zemlje do Meseca povećala za približno 20.000 kilometara, a dužina dana za oko 2,2 sata, objavilo je glasilo kineskog Ministarstva nauke i tehnologije.

Pozivajući se na članak iz stručnog časopisa, taj list navodi da je rotacija Zemlje vremenom usporavala zbog disipacije plime, ali da stopa tog usporavanja nije precizno utvrđena, prenela je agencija Sinhua.

Istraživači su analizirali osam geoloških skupova podataka kako bi rekonstruisali istoriju rotacije Zemlje u periodu od pre 650 miliona do pre 240 miliona godina.

Njihova otkrića su im omogućila da testiraju fizičke modele plime i oseke i da identifikuju obrazac usporavanja Zemlje u periodu od pre 650 miliona do pre 280 miliona godina.

Konkretno, postoje dva perioda sa velikim usporavanjem rotacije Zemlje – od pre 650 miliona do pre 500 miliona godina i od pre 350 miliona do pre 280 miliona godina – odvojena intervalom zaustavljenog usporavanja od pre 500 miliona do pre 350 miliona godina.

Ova dva perioda su se poklopila sa Kambrijumskom eksplozijom, naglom pojavom složenih višećelijskih makroskopskih organizama, i najvećim masovnim izumiranjem u istoriji Zemlje. Ta dva perioda su možda obezbedila neophodne uslove za evoluciju ranih morskih ekosistema, navodi se u članku.

Modeliranje je pokazalo da je disipacija plime, osim u najnovije vreme, glavni pokretač usporavanja rotacije Zemlja, piše u članku.

Profesor na Tehnološkom univerzitetu u Čengduu Ma Čao rekao je da studija ima važan teorijski značaj za istraživanje klime, životne sredine i biološke evolucije usporavanja rotacije Zemlje.

Tim istraživača će dalje proučavati unutrašnje veze između promena rotacije Zemlje i prirodnih fenomena kao što su magnetno polje Zemlje, dejstva plime i oseke i klimatske promene radi izgradnje sveobuhvatnijeg i preciznijeg modela evolucije Zemljinog sistema, kazao je Ma.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com