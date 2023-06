Komandant KFOR-a: Na severu smo izbegli masakr, spasili smo 15 kosovskih policajaca

Komandant Kfora general-major Anđelo Mikele Ristuča rekao je da je zahvaljujući profesionalizmu pripadnika mirovne misije NATO-a 29. maja „izbegnut masakr“ na severu Kosova.

„Uspeli smo da spasemo 15 policajaca zarobljenih u gomili“, kazao je Ristuča u intervjuu za italijansku novinsku agenciju AGI.

„Razlog zašto situacija nije eskalirala bila je činjenica da smo bili veoma dobro pripremljeni. Naši vojnici su delovali veoma profesionalno. I želim da izrazim punu podršku našim ranjenicima i njihovim porodicama. Oni su se ponašali toliko profesionalno da su uspeli da upravljaju snagama da situacija ne eskalira, tako smo spasili 15 kosovskih policajaca, sprečili smo sukob dve strane, inače bismo morali da se nosimo sa još jednim problemom“, rekao je Ristuča.

Kazao je da očekuje da će Kfor povećati svoje prisustvo na Kosovu i da su spremni da se suoče sa „svim izazovima“.

„Mi ne reagujemo, mi delujemo, organizovani smo, obučeni i opremljeni da se suočimo sa svim izazovima vezanim za izvršenje zadatka. Naglašavam da je većina ljudi demonstrirala mirno. Ovaj kukavički čin nasilja nad našom vojskom izveo je mali broj nasilnih izgrednika koji su koristili sva sredstva da nanesu štetu, koristili su sredstva za napad do krajnje smrtonosne granice“, rekao je Ristuča.

Ocenio je da je trenutno situacija veoma složena, napeta i nestabilna.

„Ovih dana je, naizgled, mirno, ali ostaje veoma nestabilno. Poslednji put ovakvi incidenti su se desili 2004. Dakle, u prošlosti su postignuti mnogi pozitivni rezultati, a činjenica da je broj vojnika KFOR-a drastično smanjen od 1999. do 2023. godine jasno govori da su postignuti mnogi rezultati. Nažalost, trenutna dinamika nas čini veoma, veoma zabrinutim zbog ovih rezultata. Potrebno nam je da obe strane odmah smire tenzije, da samo politikom i diplomatijom nađemo rešenje“, precizirao je Ristuča.

Prema njegovim rečima, jedini način deeskalacije situacije ostaje politički.

„Jedini način da se deeskalacija odvija zavisi od političke volje obe strane. Sa vojne tačke gledišta, naš posao je da stvorimo prostor za pregovarače sa obe strane i za sve koji su uključeni u mirovni proces, da se vrate dijalogu. Da promovišemo mirna rešenja. Dakle, drugog rešenja u ovom trenutku nema. Jer jedini način da se situacija reši je politička odluka, koja je zasnovana na volji obe strane za normalizaciju situacije, ali pre svega za ublažavanje tenzija“, podvukao je on.

Ocenio je da misli da 99 odsto ljudi na Kosovu želi da živi u miru, kao i da je i u interesu obe strane da se situacija reši. „Zato ponovo pozivam obe strane da izbegavaju svaku nepotrebnu retoriku i da se s ovim izazovima pozabave za pregovaračkim stolom, što je jedini način da se situacija reši. To nikome ne ide u prilog“, rekao je on. Dodao je da, kada dođe do napetosti, „oni koji su zainteresovani za stvaranje haosa koriste svaku situaciju“.

Rekao je da je prirodno da u Evropi nisu potrebne druge krize osim one zaista teške sa kojom se svet suočava i koja je imala efekte od 360 stepeni u svim oblastima, od ekonomije, bezbednosti, do međunarodnih odnosa. „Dakle, bez obzira na to šta se desilo u Ukrajini, stabilno Kosovo i stabilno područje Balkana su u interesu svih u Evropi, posebno u ovakvom vremenu“, zaključio je Ristuča.

(Beta)

