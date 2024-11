Konzervatorka: Nije zadovoljena procedura da se Generalštabu oduzme status kulturnog dobra

Konzervatorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Estela Radonjić Živkov izjavila je danas da nije zadovoljena procedura da bi se bombardovanoj zgradi Generalštaba u centru Beograda oduzeo status kulturnog dobra, nakon što je to Vlada Srbije objavila u Službenom glasniku.

Da bi neko kulturno dobro bilo izbrisano iz liste spomenika centralnog registra, kako je Radonjić Živkov rekla za televiziju N1, ono mora da nestane ili da bude potpuno uništeno, a kada se o Generalštabu radi, nijednu stvar zbog koje je utvrđen za kulturno dobro, nije izgubio.

„On je utvrđen 2005. godine posle bombardovanja, tako da argument da je bombardovan nije argument. Utvrđen je zbog toga što je to vrhunsko i jedino delo u Beogradu (Nikole) Dobrovića, poznatog arhitekte, da je on urbanistička celina kakva jeste, da definiše prostor u kojem se nalazi. Sve to nije nestalo, sve to stoji i dalje ovde, tako da ne postoji argument zbog čega bi on mogao da bude izbrisan, da ne bude više kulturno dobro“, navela je.

Prema njenim rečima, da bi neko dobro bilo izbrisano, odnosno da bi mu bilo ukinuto svojstvo kulturnog dobra, mora da se ispoštuje, po zakonu, vrlo stroga i detaljna procedura, a ona podrazumeva da Republički zavod izradi akt koji ima svu prateću dokumentaciju, ceo elaborat.

Dodala je da, prema informacijama koje ima, ta procedura u Republičkom zavodu nije ispoštovana i zavod nije izašao sa takvom vrstom predloga.

Zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane u centru Beograda gube svojstvo kulturnog dobra, odlučila je vlada Srbije, objavljeno je u Službenom glasniku u petak.

Kako je preneo portal N1, Vlada Srbije odlučila je da iz registra nepokretnih kulturnih dobara izbriše zgrade Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane, koje se nalaze u Ulici kneza Miloša 33-41, na teritoriji opštine Savski Venac.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku u petak, 15. novembra, a stupa na snagu osmog dana od objave.

Na taj način će, kako navodi portal, državi biti omogućeno da realizuje najavljeni investicioni ugovor za projekat na mestu bombardovanog Generalštaba sa kompanijom Džareda Kušnera, zeta predsednika SAD Donalda Trampa.

Ministar građevinarstva u ostavci Goran Vesić je 15. maja, u ime vlade Srbije, sa kompanijom „Affinity Global Development“ potpisao „Ugovor o revitalizaciji kompleksa bivšeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu (SSNO), koji se nalazi na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com