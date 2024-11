Kos: Nadam se da će Srbija biti među novim članicama EU

Nova evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je danas da će tokom svog mandata blisko sarađivati sa državama Zapadnog Balkana kako bi osigurala da budu spremne za ulazak u Evropsku uniju, kao i da se nada da će u grupi novih članica videti i Srbiju.

„Mislim da je to što sam ja komesarka pozitivno za sve države kandidate sa Zapadnog Balkana“, rekla je Kos novinarima u Strazburu, preneo je slovenački portal N1.

Ona je dodala da će proces ulaska u Evropsku uniju biti različit od zemlje do zemlje. Istakla je da je važna i saradnja sa sadašnjim članicama Evropske unije kako bi bile spremne na prijem novih država.

„Proširenje je danas drugačije nego pre pet godina jer imamo promenjenu geopolitičku situaciju. Zato je dinamika proširenja drugačija. Imamo realnu šansu da u narednih nekoliko godina nekoliko država dovedemo do kraja priprema za ulazak u EU“, rekla je Kos i ocenila da su trenutno u prednosti za ulazak u EU Crna Gora i Albanija.

„Ali, to još ne znači ništa. Ako sve države urade sve što treba, ima mnogo posla, sve je otvoreno. Ne mogu reći koja će država to biti (prva nova članica). To će biti ona koja ispuni sve uslove. Nadam se da će Srbija biti među njima“, dodala je ona.

Kos je navela i da će već u subotu imati prvu zvaničnu posetu na novoj funkciji, a to će biti glavni grad Ukrajine – Kijev. Početkom decembra planirana je njena poseta Bosni i Hercegovini, odnosno gradu Neumu.

Ranije danas Evropski parlament odobrio je novi sastav Evropske komisije. Nova Komisija će stupiti na dužnost 1. decembra, mesec dana kasnije nego što je bilo predviđeno.

Za novu Evropsku komisiju glasalo je 370 poslanika, dok su 282 bila protiv, a 36 je bilo uzdržano.

(Beta)

