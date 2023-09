Kosovska policija: Maloletnik pokazivao noževe drugoj deci, saslušan, noževi oduzeti

Zamenik komandira Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani izjavio je da je policiju večeras oko 17.50 sati kontaktirao muškarac iz Mikro naselja u Kosovskoj Mitrovici, koji je rekao da mu se dete uplašilo od drugog deteta koje je na igralištu imalo noževe.

„Jedan četrnaestogodišnjak, koji se nalazio u grupi dece, pokazivao je noževe drugoj grupi dece. Deca su se uplašila i otrčala kod roditelja, kada nas je jedan od njih i pozvao. Naše su jedinice odmah otišle na lice mesta. Dečaka koji je imao noževe smo u pratnji roditelja i advokata doveli u policijsku stanicu, u njihovom prisustvu ga i saslušali, oduzeli noževe i slučaj zaveli kao nedozvoljeno posedovanje oružja. Obavestili smo tužioca i ceo slučaj ide u redovnu sudsku proceduru“, rekao je Eljšani za portal Kossev.info.

Prethodno je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u objavi na društvenoj mreži X, ranije Tviteru, naveo da je „danas oko 17.50 u naselju Mikronaselje u Kosovskoj Mitrovici došlo do napada na decu N.O. i to dok su se igrala na igralištu“.

„Lice albanske nacionalnosti izvadilo je dva noža i krenulo na srpskim mališanima, uzvikujući zastrašujuće pretnje. Deca su uspela da pobegnu u obližnju zgradu“, rekao je Petković.

On je naveo i da se radi o 16. napadu na srpsku decu od dolaska na vlast kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

(Beta)

