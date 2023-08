Kovačević: (Nova D2SP): Srbija se zadužuje na osnovu precenjenog BDP-a

Predsednik Nove–Da se struka pita (Nova D2SP) Vladimir Kovačević danas je izjavio da vlast u Srbiji zadužuje zemlju na osnovu precenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Ako se ekonomija izgrađuje na platformi da sve što proizvedeš ulazi u BDP, po cenama koje dodeliš, a ne po stvarnim cenama, onda je realna i pretpostavka da jedan kilometar auto-puta u Srbiji košta milion evra, a ti ga, sa namerom, kroz papire ‘krstiš’ na tri miliona evra i tako se to ‘naduvano’ evidentira u BDP. Onda takav obim ‘naduvanog’ BDP-a postaje osnova za zaduživanje“, naveo je Kovačević u saopštenju.Kovačević je upitao, kada se razradi ova taktika, „ko se onda serkira da nešto što država plati košta tri puta više od realnog“.

„Iz ugla inicijatora ovakvog koncepta rada, sve je u redu, idemo dalje, čak nam i brže raste BDP, a na osnovu njega opravdavamo procentualni stepen zaduženosti. Samo treba da nastaviš da ‘naduvavaš’ BDP, baš kako ti raste potreba za zaduživanjem“, kazao je Kovačević.Dodao je da je bilo i drugih zemalja koje su takav koncept vođenja javnih finansija primenjivale, pa se za njih danas kaže da „duguju kao Grčka“.

„Dakle nema tu nekakve premijere, Grci su to otpočeli da rade još pre 15-20 godina. Međutim, razlika između nas i Grka je ogromna, jer oni uvek imaju resurs koji je nesvakidašnji u odnosu na ceo svet – more i preko 3.000 ostrva, a zatim i turizam kao malo koja zemlja sveta. Kad profesionalno zažmurimo na jedno oko, njima bi se to i moglo oprostiti, ali zagovornicima takvog koncepta javnih finansija u Srbiji nikako“, ocenio je Kovačević.

Srbija se, po njegovim rečima zadužila više od 20 milijardi evra u kratkom roku i nastavlja da se zadužuje.

„Stranka Nova – Da se struka pita insistira na domaćinskom vođenju ekonomije i javnih finansija, što sadašnje nisu, i na odabiru iskusnih ljudi, ljudi sa tragom u svom životu pre politike, kojima će takve finansije biti poverene. Samo takvi ljudi mogu da pruže budućnost ovoj zemlji i mladima koji velikim očima gledaju na pokolenje ispred sebe“, rekao je Kovačević.

(Beta)

