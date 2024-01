Lajčak: U širem pogledu malo je napretka u dijalogu

Izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je danas posle sastanka sa premijerom Aljbinom Kurtijem rekao u Prištini da je „u širem pogledu malo napretka“ u procesu normalizacije odnosa.

„Zahvaljujući dijalogu, imali smo važne rezultate krajem prošle godine, kao što su energetski sporazum i Ohridski sporazum. Oni su konkretan dokaz za to. Ali malo je napretka u širem pogledu na proces normalizacije. Imali smo dogovore u februaru i martu prošle godine za koje nema potrebe za pitanjem šta treba da se radi, već kada ćemo to da uradimo. Ako mene pitate, uradio bih to što je pre moguće da bismo mogli da krenemo u realizaciju“, rekao je Lajčak.

Evropski emisar je rekao da će pažnja ove godine biti usmerena na izbore u EU.

„Putovao sam u Beograd i Prištinu da razgovaramo o procesu normalizacije, da vidimo gde smo i da razgovaramo o tome koliki napredak može da se postigne pre izbora“, dodao je on.

Lajčak je sastanak s Kurtijem i zamenikom premijera za evropske integracije Besnikom Bisljimijem opisao kao „koristan, veoma dobar i iskren“.

Kazao je da će rukovodstvo EU obavestiti o sastancima koje je imao u Prištini i Beogradu da bi pripremili „naredne korake u dijalogu“.

„Sada ćemo analizirati ono što sam čuo od Vučića i Kurtija i obavestićemo rukovodstvo EU i pripremiti sledeće korake za dijalog. Proces normalizacije mora da se nastavi jer koristi ljudima koji ovde žive“, rekao je Lajčak medijima.

Upitan da li je tokom sastanka sa Kurtijem i Vučićem bilo reći o napadu u Banjskoj, odgovorio je potvrdno: „O napadu u Banjskoj se govori na svakom sastanku od kada se desio, a ja sam to izneo juče u Beogradu jer, naravno, evropska javnost i zemlje članice EU zahtevaju i pritiskaju na posledice i da se odgovorni privedu pravdi“.

Lajčak je kazao da EU ne vodi istragu o tome, već da to rade pojedine države.

Kazao je i da je i odluka Centralne banke Kosova o evru kao jedinoj valuti za gotovinsko plaćanje na Kosovu, bila deo razgovora.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.