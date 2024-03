Lajčak: Želimo veći napredak u primeni Osnovnog sporazuma

Izaslanik Evropske unije za dijalog Kosovo-Srbija Miroslav Lajčak rekao je danas u Prištini da je potrebno više napretka u primeni Osnovnog sporazuma o putu za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.

On je posle sastanka sa zamenikom premijera Besnikom Bisljimijem pred medijima rekao da su između ostalog razgovarali i o uredbi Centralne banke Kosova (CBK) koja evro čini jedinom zvaničnom valutom na Kosovu.

„Razgovarali smo o dugačkoj listi pitanja. A najvažnije je implementacija postignutog osnovnog dogovora i to je svima u interesu da ima pomaka u primeni ovog sporazuma. To je najbolja ponuda koju smo mogli dobiti. Svima je u interesu da se on sprovede. Jer u ovom sporazumu imamo sve odgovore, šta i kako da radimo. Pitanje je samo kada će doći do implementacije ovih tačaka“, kazao je on.

Dodao je da je provedeno dosta vremena u preduzimanju dogovorenih koraka, jer je sa obe strane postojao je strah ‘šta ću ja, a šta druga strana preduzeti’.

„Ali verujem da se ta pitanja mogu rešiti vrlo jednostavno“, izjavio je on, dodajući da je na sastanku sa Bisljimom bilo reči i o pitanju formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom (ZSO).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.