Lazović: Napuštanje Novog Beograda bi bio gubitak šanse da se u toj opštini preuzme vlast

Poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović rekao je danas da bi napuštanje Skupštine opštine Novi Beograd pokreta „Kreni-promeni“ kao posledicu imalo gubitak šanse da se u toj opštini preuzme vlast.

Lazović je za TV N1 rekao da poštuje odluku predstavnike te liste Sava Manojlovića, ali da smatra da bi takav potez imao posledice, kao i da sada nije najbolji trenutak za to, jer se i dalje vrši uvid u materijal, broje glasovi i kada se „lomi na jednom mandatu“.

Kako je kazao, sutra treba da saznaju da li će moći da ospore tu opštinu, kao i da misli da može doći do obaranja vlasti na Novom Beogradu.

Dodao je da mu nije jasna inicijativa Manojlovića da „izađe iz Novog Beograda“ kada se opozicija nalazi na pragu da formira vlast, ali da je spreman da sasluša argumente i da sarađuje.

Lazović je rekao i da koalicija „Biramo Beograd“ neće predati mandate i da je očigledno da će biti potrebna borba i na ulici i kroz institucije.

„Sada su otvorene četiri opštine. U opštini Stari Grad neupitno je da je na nama i listi Marka Bastaća, dok je na Vračaru tesno, radi se prekrajanje izborne volje i imamo materijal koji dokazuje da smo u pravu. U dve opštine se dešava uvid u izborni materijal – to su Novi Beograd i Savski Venac. Razlika na Savskom Vencu je 114 glasova, videćemo da li možemo da priložimo dokaze da je došlo do prekrajanja izborne volje“, rekao je on.

Lazović je rekao i da je opozicija je prvi put uspela da spreči neke stvari koje su se dešavale na dan izbora.

„Sprečili smo kupovinu glasova, bugarski voz, Relju Ognjenovića da pravi kol centar u Sportskom centru Banjica. Gde god smo mogli mi smo to uradili“, ocenio je on.

(Beta)

