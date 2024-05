Lazović: Nova Vlada će nastaviti štetnu politiku Ane Brnabić

Poslanik grupe „Zeleno-levi fornt“ Radomir Lazović rekao je danas da će nova Vlada Srbije nastaviti sa štetnim politikama, te da problemi o kojima se govorilo pre dve godine, prilikom biranja Vlade Ane Brnabić, i dalje nisu rešeni.

Lazović je na sednici parlamenta, na kojoj poslanici raspravljaju o izboru nove Vlade, rekao da su i danas aktuelne tri oblasti u kojima je vlast ostavila „težak trag“, a da sada može da se doda još jedna takva.

„Srbija je i danas kao i pre dve godine društvo sa jednom od najvećih ekonomskih nejednakosti u Evropi, Srbiji je danas zemlja ogromnog zagađenja kao pre dve godine, Srbija je danas država iz koje mladi žele da odu, i četvrta oblast koju moramo da dodamo, Srbija je zemlja nasilja i sukoba, a najveće tragedije koje su se dogodile pre godinu dana nisu nas trgnule da se promenimo“, rekao je on.

Dodao je da je sve isto pričao i pre dve godine, a da se ništa nije promenilo, kao i da radnici u Srbiji imaju najdužu radnu nedelju u Evropi, te da u proseku rade šest sati više nedeljno, a da su zarade među najmanjim u Evropi.

Lazović je kazao i da najveći broj građana ne prima prosečnu platu, nego manju, da su troškovi sve veći i da ljudi nemaju odakle da ih pokriju.

On je govoreći o ekspozeu kazao da se u njemu spominje korupcija, i da je to „diretkna uvreda“, te da ne može kandidat za ministra finansija Siniša Mali sedi u Vladi, a da se govori o borbi protiv korupcije.

Poslanik grupe „Mi – Snaga naroda“ Aleksandar Pavić upitao je mandatara buduće Vlade Miloša Vučevića kako se kupovina francuskih aviona „Rafal“ spaja sa konceptom vojne neutralnosti zemlje i ocenio da kupovinom tih aviona Srbija postaje zavisna od dve članice NATO.

Pavić je kazao da time Srbija postaje zavisna, ne samo od NATO, već i od „krajnje neprijateljske države“ kao što je Francuska.

On je upitao i da li će Srbiji NATO dozvoliti da koristi „rafale“ protiv njenih zemalja članica, ako dođe do sukoba, i ocenio da su ti avioni izuzetno „ranjivi“, te da njihov softver može da se isključi preko satelita.

„Još jedna stvar koja nam narušava neutralnost je činjenica da je kandidat za ministra spoljnih poslova pre nekoliko meseci u Srbiju došao vojnim avionim SAD, to je poptuno neprihvatljivo i već to ga diskvalifikuje za to mesto“, rekao je Pavić.

Vučević je odgovarajući na Pavićevo pitanje o kupovini „rafala“ kazao da su postojale ponude i drugih zemalja, ali da postoji problem oko njihovog transporta, kao i da ne misli da se time krši vojna neutralnost, jer Srbija svakako mora da kupi novu lovačku bombardersku avijaciju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.