Lutovac: Nema kamena spoticanja u proevropskoj opoziciji, Matković ili Vujačić za premijera

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da nema kamena spoticanja u proevropskoj opoziciji oko broja izbornih kolona, ia de „traži najbolji format, formula koja donosi najveći broj glasova, recept koji donosi ozdravljenje društva“.

U intervjuu za list Danas, on je rekao da DS smatra da je potrebno što šire ukrupnjavanje, okupljanje koje podrazumeva udruživanje ne samo političkih partija, nego i udruženja, sindikata, pokreta, inicijativa, akademske zajednice, javnih ličnosti, pojedinaca.

To je, kako je ocenio, okupljanje i „svih onih koji nisu i ne žele da budu u političkim strankama, ali žele suštinske promene u Srbiji“.

Na pitanje koga smatra najboljim kandidatom za premijera ako dođe do dogovora da opozicija na izbore, koji se najavljuju a još nisu zakazani, ide u jednoj izbornoj koloni, on je rekao da to još nije bila tema.

„Ali ovako, na prvu, rekao bih Gordana Matković ili Ivan Vujačić. Jake su i ostvarene ličnosti, imaju bogato profesionalno i političko iskustvo, javni interes im je iznad stranačkog ili ličnog interesa. Verujem da će i drugi imati dobre predloge“, naveo je Lutovac.

(Beta)

