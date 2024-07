Mediji: Rusija odlaže isporuku PVO sistema S-400 Indiji

Rusija je odložila isporuku dva skvadrona raketnog sistema PVO S-400 Indiji koji su po prvobitnoj dinamici morali da budu predati ove godine, prenosi portal Balkanska bezbednosna mreža.

Moskva je najavila da će obavezu realizovati, ali marta 2026. za jedan skvadron i oktobra 2026. za još jedan, peti i poslednji iz narudžbine iz 2018. godine vredne oko 5,43 milijarde američkih dolara za koju je Indija platila avans 2019. godine.

Jedan skvadron čine dve baterije od osam lansirnih vozila i prateći radarski sistemi i komandno vozilo. U ruskoj vojnoj terminologiji to je raketni puk PVO koji čine dva diviziona.

Tri takva skvadrona predata su Indiji 2023. godine i zatim su usledili problemi sa rokovima. Jedan razlog je kašnjenje proizvodnje, a drugi ruske prioritetne potrebe za popunu njihovih jedinica raketnim sistemima PVO velikog dometa.

Indijski premijer Narendra Modi je tokom posete Moskvi 8. i 9. jula navodno tražio da se ubrza slanje S-400 zbog težnje Indije da pribavi novu tehniku za zaštitu vazdušnog prostora iznad kriznih područja orijentisanih ka granici sa Pakistanom i Kinom, gde se već nalaze tri skvadrona primljena iz Rusije.

Na sistemu S-400 koristi se više raketa, a najveću zonu uništenja, po daljini, ima raketa 40N6E koja navodno može da pogodi cilj i na daljinama do 380 kilometara.

Preduslov za dejstva na velikoj udaljenosti je da se cilj otkrije letećom radarskom osmatračkom stanicom A-50, jer je protivnički avion u tim uslovima iza linije horizonta, odnosno radarskog osmatranja formacijskom tehnikom jedinice S-400.

Realna zona uništenja je do 250 kilometara po daljini i do 30 kilometara po visini. Procenjuje se da S-400 može da uništi balističku raketu na udaljenostima od pet do 60 kilometara.

Na lansirnom vozilu su četiri rakete 40N6E. Alternativno može da se koristi 16 raketa 9M96E2 zone uništenja od 140 kilometara po daljini koje su primećene u naoružanju Indije.

Ruskoj PVO potebne su jedinice S-400 za zaštitu od ukrajinskih krstarećih i balističkih raketa i dronova i aviona nosača sredstava vazduh-zemlja velikog dometa, a u skoroj budućnosti prioritetni cilj biće avioni F-16 odnosno krstareće rakete koje polete sa tih aviona.

Ukrajinske oružane snage u sadejstvu sa NATO pokušavaju da pronađu i unište divizione S-400 i najčešće po otkrivenim vatrenim položajima dejstvuju raketama ATACMS koje se lansiraju sa samohodnih oruđa M142 HIMARS i M270.

(Beta)

