Miketić tvrdi da je dobio pretnje sa nepoznatog broja nakon izjava predsednika Srbije

Poslanik stranke Zajedno Đorđe Miketić izjavio je danas da je dobio pretnje sa nepoznatog broja, nakon navoda predsednika Srbije Aleksandra Vučića da „zna nešto“ o njemu, i najavio da će zbog toga podneti tužbu protiv NN lica, a za svedoka pozvati upravo Vučića.

„Predsednik Vučić je sinoć u emisiji Hit tvit na TV Pink rekao da postoji nešto što on zna i da ne zna kako ću ja to nekome tamo da objasnim, i da on o tome neće ništa da priča. Danas dobijam pretnju preko poruke sa nepoznatog broja“, rekao je Miketić za N1.

Na pitanje šta misli ko stoji iza pretnji, ocenio je da su to država, institucije i Bezbednosno-informativna agencija (BIA) „koja ne radi svoj posao“.

„Ne štiti državu ni građane, već isključivo radi u službi jednog čoveka, targetirajući i ucenjujući opoziciju i svakog građanina koji se drzne da pusti glas protiv ovog štetočinskog režima. Podneću tužbu protiv NN lica koje ovo radi, a za svedoka ću pozvati Aleksandra Vučića s obzirom da je on to sinoć najavio pa pretpostavljam da ima neka saznanja o tome“, kazao je Miketić.

Kazao je i da ne može da potvrdi šta se nalazi na fotografiji kojom mu se preti jer je „stara i blurovana“.

(Beta)

