Miljuš: Nastavljamo vaninstitucionalnu borbu u Beogradu i institucionalnu u Skupštini Srbije

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš izjavio je danas da ta stranka nastavlja vaninstitucionalnu borbu na nivou grada Beograda i institucionalnu borbu u Skupštini Srbije za bolje izborne uslove.

„Bez promene izbornih uslova nema promene vlasti, bez promene vlasti neće biti boljitka za građane, vlast u Beogradu nema nikakav legitimitet da radi ono što planira“, rekao je Miljuš za televiziju N1, a prenela SSP u saopštenju.

On je ponovio da smatra da bi, da se nastavio pritisak opozicije oko neučestvovanja na izborima dok se ne promene izborni uslovi, to dovelo do pomeranja izbora sa 2. juna na jesen, do kada bi mogao da se reši bar deo izbornih uslova, dodajući da to smatraju i pravnici poput Tanasija Marinkovića i Sofije Mandić.

„Tražili smo minimalne uslove, a to je da zaštitimo ljude od progona kakav se sad dešava recimo u PIO fondu koji sprovodi čuveni Relja. Ljudi koji nisu bili deo izbornog procesa u smislu da su radili kampanju i u kol centrima, sada se premeštaju na manje plaćena radna mesta, uručuju im se otkazi“, kazao je Miljuš.

Ocenio je da nije više pitanje da li Beograd želi ili ne želi aktuelnu vlast, navodeći da je glavni grad to i potvrdio u prethodna dva izborna ciklusa.

„Sve češće čujem ‘pa dobro ko uopšte glasa za SNS’ i svi se okreću, nikog ne znaju. Ta atmosfera nije u kutijama zbog toga ko učestvuje, a ko ne učestvuje u izbornim ciklusima, nego zbog ogromne izborne krađe koju smo nakon decembarskih izbora dokazali“, naveo je Miljuš.

(Beta)

