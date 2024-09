Ministar Lončar: Za rešavanje lista čekanja potreban dodatni novac, zato čekamo Vučića

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kazao je danas je za rešavanje lista čekanja potrebno obezbediti dodatni novac i naglasio da zato čeka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se vrati iz Njujorka, pošto je on “ taj koji je obezbedio budžet i stabilnost“.

Lončar je gostujući na televiziji Pink kazao da je neophodno kupiti dodatne proteze, medicinski materijal i platiti lekare koji će raditi vikendom kako bi bile eliminisane liste čekanja, a da je za to neophodno izdvojiti još novca.

„Čekam Vučića da se vrati da se dogovorimo. Mene nije sramota da kažem da čekam predsednika. On ima autoritet. Potrebna mi je njegova podrška. Potreban je dodatni novac. To ne može iz postojećeg fonda novca, ali neki to ne razumeju“, kazao je Lončar.

Po njegovim rečima, svuda u svetu postoje liste čekanja u zdravstvenim ustanovama, a u Srbiji taj problem traje decenijama.

On je kazao da je pre pandemije korona virusa, obim tih lista smanjen za 50-60 odsto.

„Desila se korona, nismo mogli da se bavimo listama čekanja. Sad ubrzano radimo na tome. Na primer građani na skener sada više neće čekati duže od tri do četiri dana, a i ostale liste čekanja dolaze na red“, naveo je Lončar.

(Beta)

