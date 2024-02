Ministar pravde: Predsednik Crne Gore tražio da pomilujem sveštenika koji je činio krivična dela

Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović saopštio je da je predsednik Crne Gore Jakov Milatović tražio da se pomiluje sveštenik koji je činio krivična djela. Milović kaže da je on dao negativno mišljenje o tom slučaju, a da je potom Milatović tražio od njega da revidira odluku.

„Skoro sam dobio upit od predsednika države jer sam dao negativno mišljenje da sveštenik koji je činio krivična dela bude pomilovan. Smatram da ne možete do devet sati da čitate liturgiju, a od devet sati da se bavite kriminalnom aktivnošću, a jedno svešteno lice je to radilo. I dao sam negativno mišljene, zato što se traži od Ministarstva pravde mišljenje za pomilovanje. Predsednik države mi je vratio i tražio da odluku revidiram“, rekao je Milović sinoć za A plus televiziju.

Kako je dodao, „možda neko misli da sveštena lica treba da se bave kriminalom, pa ja sad mogu da izađem javno i da kažem da ‘postoje podele nadležnosti u državi Crnoj Gori – zna se šta radi predsednik, šta radi premijer, šta rade ministri, šta rade sudovi'“.

On je kazao da je nakon sednice Odbrane za bezbednost i odbranu, ozbiljno zabrinut za ličnu bezbednost i da će ću tražiti novu bezbednosnu procenu.

„Lično smatram da sam ugrožen. Jer ukoliko se iznose podaci o mom privatnom životu i moja kretanja, organizovane kriminalne grupe mogu na vrlo lak način da dođu do mene i da ugroze bezbednost moju i moje porodice. Tako da, iskreno da vam kažem, osećam se ugroženo“, naveo je Milović.

Milović smatra da je ugrožen pogotovo od kada je predložio određene izmene zakona da lica iz oblasti organizovanog kriminala i specijalnih predmeta ne treba posle tri godine da se nađu na slobodi, ukoliko ne dobiju pravosnažnu presudu.

„Ovo što je meni urađeno, za sada se još nije desilo – da deo sistema iznosi javne podatke o ministru pravde. Tako da, od sutra kreće nova faza kada su u pitanju moje aktivnosti prema institucijama“, poručio je Milović.

Na sednici Odbora, koja je trajala osam sati i koja je bila otvorena za javnost, ministar pravde Andrej Milović optužio je šefa specijalnog policijskog tima Predraga Šukovića za saradnju sa organizovanom kriminalnom grupom Budva i za navodnu spornu kupovinu stanova ispod cene u prestonici crnogorskog turizma upravo od ljudi koji se povezuju sa budvanskim kriminalnim klanom.

Šuković je, s druge strane rekao da je ministar pravde u kontaktu sa pet ili šest kriminalnih grupa, naveo podatke o autu u kome je, kako tvrdi, pronađena droga, a koje se vodilo na Milovića, govorio o njegovim urgencijama da se izvesnoj devojci ukine zabrana ulaska u Srbiju, iako se vodi kao bezbednosno interesantno lice.

(Beta)

